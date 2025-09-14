В Лас-Вегасе (США, штат Невада) на 65-тысячном стадионе «Аллегиант» минувшей ночью в андеркарде боя за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между Саулем Альваресом «Канело» (Мексика) и Теренсом Кроуфордом (США) прошел поединок в супертяжелой весовой категории между Иваном Дычко (15-0, 14 КО) из Рудного и американцем Джермейном Франклином-младшим (23-2, 15 КО).

Афиша боя Иван Дычко - Джермейн Франклин / Фото facebook.com/kazproboxing

В любительской карьере Иван Дычко становился двукратным чемпионом Азии, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. А Джермейн Франклин-младший, будучи любителем, входил в сборную США, становился победителем национального турнира «Золотые перчатки» в 2014 г. и был финалистом этого турнира в 2013 г.

Поединок 35-летнего Дычко и 31-летнего Франклина в программе вечера бокса, организатором которого являются президент UFC Дана Уайт и министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, известный сайт BoxRec.com оценил в «три звезды» из пяти, что явилось наивысшей оценкой в карьере рудничанина, проводившего до этого «однозвездочные бои». Таким образом, в профессиональной карьере Дычко Джермейн Франклин-младший стал сильнейшим соперником.

Важность для казахстанского боксера этого боя отмечал и сайт известного журнала The Ring:

- Франклин с тех пор, как потерпел в ноябре 2022 г. первое поражение экс-претенденту на чемпионский титул британцу Диллиану Уайту, а в апреле 2023 г. во второй раз проиграл еще одному британскому боксеру - экс‑чемпиону мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, чемпиону Олимпийских игр 2012 года и обидчику Ивана Дычко в полуфинале этих Игр Энтони Джошуа, одержал две победы подряд. В июле 2023 г. он победил мексиканца Иссака Муньоса Гутьерреса (18-1-2, 15 КО) и в мае 2024 г. - американца Девина Варгаса (23-2, 10 КО). Все это говорит о том, что для Дычко бой с Франклином должен стать самый важным в его карьере, и успешное выступление может принести ему большие бои, к которым он стремится.

Момент боя / Фото inform.kz

В интервью The Ring Иван Дычко отметил значимость для него предстоящего боя:

- Я думаю, что это новый уровень для меня. У Франклина богатый опыт, он обладает хорошими навыками. Это будет важный бой в моей карьере. Поединок может оказаться тяжелым, но эмоционально я спокоен и расслаблен. Я не чувствую давления. Фанаты увидят прекрасный бокс и прекрасный нокаут от меня.

Поединок был рассчитан на десять раундов. Бой получился скучным и незрелищным, а редкие и короткие атаки завершались клинчами. Дычко выиграл первую половину боя, но Франклин в концовке боя активизировался, и это неожиданно принесло ему победу, счет судейских записок 96-93, 95-94 и 97-92.

А вот как описал этот поединок vringe.com: «Бой получился примерно таким, как и предполагалось. Не очень много обострений. Дычко налегал на джебы. Франклин пытался работать по корпусу, а затем вновь и вновь попадал в клинч к Дычко. В 7-м раунде Франклин изменил ситуацию, сильно было похоже на то, что Иван подустал. В 8-м раунде Дычко пропустил правый хук и, возможно, был слегка потрясен. Спас рефери, остановив бой и оштрафовав за постоянные клинчи. Иван словно боксирует так, чтобы его больше никогда не позвали в шоу Аль аш-Шейха - клинчей намного больше, чем ударов».

Итог поединка / Фото zakon.kz

Таким образом, Иван Дычко потерпел первое поражение в профессиональной карьере, выступая на профи-ринге с 2017 года.