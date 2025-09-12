По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 сентября, ночью на юго-востоке области ожидается дождь с грозой, на севере и западе ночью и утром будет туман. В воскресенье, 14 сентября, осадков не ожидается, на севере, западе и востоке прогнозируется туман в ночные и утренние часы. В понедельник, 15 сентября, днём на юге и востоке пройдут грозовые дожди, на севере, западе и востоке вновь будет туманно ночью и утром.





В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу — переменная облачность, без осадков.

- В субботу, ночью по области будет 1-6, на юге 9 градусов тепла, на севере и западе заморозки на почве до 2 градусов ниже нуля, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 11-16 °С, на юге 19 °С. В воскресенье прогнозируем ночью 0...+5 °С, на юге +8 °С, на западе и севере заморозки на почве до -3 °С. Днём воздух прогреется до 13-18 °С. В понедельник ночью термометры покажут +3...+8 °С, на севере и востоке заморозки на почве -3 °С, днём 13-18 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью +2...+4, на почве заморозки -2 °С, днём 14-16 °С. В воскресенье: ночью 3-5 °С, днём 16-18 °С. В понедельник: ночью 6-8 °С, днём 16-18 °С.

В субботу синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, скоростью 7-12 м/с, с усилениями на юге до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет северо-западный, скоростью 9-14 м/с, на западе, юге и востоке в понедельник отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с. В понедельник отдельные порывы составят 23-28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ