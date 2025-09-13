"Чтобы это стало уроком" - Депутат Назаров объяснил, зачем поздравил маму на заседании Мажилиса
Депутат Мажилиса Ардак Назаров, который поздравил маму прямо во время пленарного заседания палаты Парламента, прокомментировал свой поступок, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Мажилисмен написал на своей странице в Instagram пост, где сообщил, что решил поздравить маму в связи с недавними резонансными случаями насилия в семьях.
"Тем, кто шумит о том, что я поздравил маму с днём рождения, дорога открыта. Ведь вчера все вы видели видео, где сын жестоко избивает и оскорбляет отца. Это потрясло нас до глубины души, болью отозвалось в сердце. Кто может гарантировать, что завтра это не повторят те самые дети, которые видели это?" — написал он.
По словам депутата, проблема гораздо шире. Назаров также указал на рост числа разводов и случаи насилия.
"Самое страшное, что эта видеозапись — лишь один случай. На самом деле мы слышим о многих отцах, которые, прожив жизнь ради будущего своих детей, погибают от рук бездумных сыновей. Именно в такой момент я хотел обратиться к народу с призывом к осознанию, чтобы это стало уроком для подрастающего поколения, и с высокой трибуны выразить своё величайшее уважение к матери", — сказал Назаров.
По словам мажилисмена, общество должно больше задумываться о воспитании подрастающего поколения и о будущем страны.
"Дело не в том, что я поздравил её в Парламенте. Дело в том, что где бы ты ни находился, какую бы должность ни занимал и кем бы ни был, уважение к своим родителям нельзя забывать", — заключил он.
Ранее депутат Ардак Назаров поздравил свою маму с днём рождения в прямом эфире пленарного заседания Мажилиса. Перед тем как озвучить свой депутатский запрос, Назаров попросил разрешения поздравить мать с юбилеем и тут же сделал это, не дождавшись ответа от вице-спикера.
Реакция на поздравление от Назарова была неоднозначной. Некоторые пользователи сравнили заседание Мажилиса с программой "Поле чудес", другие резко осудили поступок депутата, напомнив, что в стенах Парламента действуют строгий регламент и протокол.
