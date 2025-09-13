Депутат Мажилиса Ардак Назаров, который поздравил маму прямо во время пленарного заседания палаты Парламента, прокомментировал свой поступок, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Мажилисмен написал на своей странице в Instagram пост, где сообщил, что решил поздравить маму в связи с недавними резонансными случаями насилия в семьях.

"Тем, кто шумит о том, что я поздравил маму с днём рождения, дорога открыта. Ведь вчера все вы видели видео, где сын жестоко избивает и оскорбляет отца. Это потрясло нас до глубины души, болью отозвалось в сердце. Кто может гарантировать, что завтра это не повторят те самые дети, которые видели это?" — написал он.

По словам депутата, проблема гораздо шире. Назаров также указал на рост числа разводов и случаи насилия.

"Самое страшное, что эта видеозапись — лишь один случай. На самом деле мы слышим о многих отцах, которые, прожив жизнь ради будущего своих детей, погибают от рук бездумных сыновей. Именно в такой момент я хотел обратиться к народу с призывом к осознанию, чтобы это стало уроком для подрастающего поколения, и с высокой трибуны выразить своё величайшее уважение к матери", — сказал Назаров.

По словам мажилисмена, общество должно больше задумываться о воспитании подрастающего поколения и о будущем страны.

"Дело не в том, что я поздравил её в Парламенте. Дело в том, что где бы ты ни находился, какую бы должность ни занимал и кем бы ни был, уважение к своим родителям нельзя забывать", — заключил он.

Ранее депутат Ардак Назаров поздравил свою маму с днём рождения в прямом эфире пленарного заседания Мажилиса. Перед тем как озвучить свой депутатский запрос, Назаров попросил разрешения поздравить мать с юбилеем и тут же сделал это, не дождавшись ответа от вице-спикера.

Реакция на поздравление от Назарова была неоднозначной. Некоторые пользователи сравнили заседание Мажилиса с программой "Поле чудес", другие резко осудили поступок депутата, напомнив, что в стенах Парламента действуют строгий регламент и протокол.