Два года назад коллега, 18 лет проработавший в «Нашей Газете», завершил издание 5-томника «На сломе эпохи». Написание книг было Евгению Васильевичу, можно сказать, предопределено. У него богатая биография в медиа: работал и в газетах, и на ТВ, где продолжает делать авторскую программу. Занимался бизнесом, есть опыт деятельности в НПО. По образованию философ, выросший в политолога, по складу ума - аналитик. Как тут не написать свою «непричесанную историю» страны, в которой живет?

Евгений Шибаршин: «Мне хотелось систематизировать историю нового государства»

- Евгений Васильевич, после выхода бумажной версии мы в 2023 году делали с вами интервью о том, зачем пишутся такие книги. Помню, точкой отсчета вы назвали 30-летие независимости РК. Дескать, на фоне перечисления достижений меркли проблемы: их суть, причины, последствия. И вы решили... Давайте напомним, из чего собраны ваши пять томов.

- Из того, что я публиковал в газетах: это статьи, интервью, очерки, журналистские расследования, материалы круглых столов. Написаны были в период с 1993-го по 2020 год.

- «В них под критическим углом отражена полная картина событий, которые происходили в Казахстане после провозглашения независимости», - такую характеристику вашим книгам дает нейросеть по запросу «Евгений Шибаршин. На сломе эпохи». Согласны?

- Насчет «полная» - это вряд ли. Но картина событий из множества моих публикаций, безусловно, складывается. Специфика газетного жанра такова, что в материалах звучат не только мои оценки, но и мнения политиков, экономистов, представителей власти, бизнеса, голоса просто людей, которым довелось жить и работать на том самом сломе эпох - на переходе от многолетнего советского к непонятному постсоветскому периоду. Сам я, работая, старался по возможности публикации на местных фактах связывать с решениями власти на республиканском уровне, государственными программами. Например, если ехал в село, которое на глазах нищало и разваливалось, то пытался разобраться, увидеть и услышать в этом процессе отголоски глобальных аграрных реформ.

- Сборник большой, в нем 27 лет жизни страны и области уместились. Каждый том охватывает определенный временной отрезок?

- Содержание в целом выстроено по хронологии, разделено на три главы, но не строго по томам. Часть материалов вошла в пятитомник по другому принципу: я говорю о материалах, написанных по результатам журналистских расследований, очерки о людях, статьи на темы исторической памяти. Таких вот набралось на две главы.

- Евгений Васильевич, какую цель вы ставили перед собой, создавая этот сборник?

- Не ради славы, это точно. Мне хотелось именно таким образом систематизировать историю нового государства. Считается, что у газетных публикаций - короткая жизнь, но массив их дает живое впечатление о процессах, которые шли в меняющемся Казахстане. Множественность мнений, калейдоскоп лиц и голосов, надеюсь, делают эту мою историю действительно «непричесанной», интересной. В том числе и для тех, кто придет после нас.

- Поэтому вы расширяете круг читателей через один из крупнейших сервисов электронных книг?

- Да. Сборник-то есть в библиотеках, часть его в цифре размещена, например, на сайте областной библиотеки. Но сейчас на «ЛитРесе» - полная электронная версия, которую удобно читать. Читать бесплатно, что немаловажно.

- Этот сборник - не первое ваше издание?

- Раньше были выпущены «Записки соотечественника» и «Записки соотечественника - 2». Планирую и их оцифровать и сделать доступными в электронных версиях.

- Это ведь тоже история в газетных публикациях, но очень своеобразных?

- Да, я с 1996 года по 2001-й сотрудничал с газетой «Твой шанс». Еженедельно выдавал там «записку» на злобу дня с обязательным подбором для нее стержневого анекдота. В фокусе были события местные, общеказахстанские, российские, влияющие, так или иначе, на самочувствие моего... нелирического героя, соотечественника. Там как бы меня не было. Был выдуманный герой, который вел вот этот дневник событий в форме политического фельетона. Кстати, подобного я не читал нигде. И так неделю за неделей я фиксировал окружающую действительность. Без пропусков. Даже из дальних командировок присылал в редакцию очередной опус.

Когда принимал решение дать «Запискам соотечественника» электронную жизнь, я сам их перечитал, дал нескольким знакомым, чье мнение ценю. Говорили, что читали, смеялись и вспоминали прошедшие события. Один мне позвонил, говорит: «Я читал и буквально ржал. И думал, какие же мы были дураки, что все это терпели». То есть живо все это еще в восприятии людей.

- Когда планируете разместить их на электронном сервисе?

- Это работа, скажу я вам. Уже потому, что «Записки соотечественника - 2» у меня оцифрованы, а первая часть - нет. Они же писались еще от руки, потом сотрудница их печатала с листа. И вот я сейчас набираю книгу сам. Но, может, это и к лучшему. Вижу много опечаток, неточных слов. Интересно, набирая эти тексты, я вижу, каким примитивным языком они написаны. Не потому, что я был примитивный журналист. Просто вжился в образ - простой человек пишет, как говорит. Разговорная речь на страницах. Зато там слышен голос, интонации человека, эмоции. Анекдоты на удивление не устарели, смешные. И это все вместе цепляет.

- И вот в таком необычном формате будет тоже история государства, вы считаете?

- А почему нет? Просто о таких серьезных вещах, как жизнь в период социально-экономического кризиса, я много лет писал в жанре политического фельетона. И к этой летописи, уж точно не официозной, но живой, подлинной, тоже можно обратиться через годы.

Фото Ксении РЕБИК