В Казахстане отмечают новый профессиональный праздник - День предпринимателей, передаёт Tengrinews.kz.

Дата празднования выбрана не случайно: именно 29 октября 2015 года был принят Предпринимательский кодекс Казахстана. Этот документ объединил законодательные основы предпринимательской, инвестиционной и конкурентной политики, став фундаментом государственной системы поддержки бизнеса.

Рост числа предпринимателей и вклад МСБ

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в стране зарегистрировано порядка 2,4 миллиона субъектов предпринимательства, где занято свыше 4 миллионов человек. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику достиг 38,9 процента.

Поддержка бизнеса и программы финансирования

С начала года просубсидировано более 2 300 проектов на общую сумму кредитов 312 миллиардов тенге. Объем субсидий составил 125,8 миллиарда тенге.

Основам предпринимательства обучено свыше 11 тысяч человек, а консультации по ведению бизнеса получили около 109 тысяч граждан.

Через Гарантийный фонд для МСБ поддержано 1 794 проекта на сумму 311,9 миллиарда тенге. Из них 170,1 миллиарда пришлись на гарантии государства.

Напомним, в августе сообщалось, что в Казахстане появились новые профессиональные праздники. Соответствующие поправки утвердили в Минтруда.

В обновлённом перечне появилось пять новых профессиональных праздников:

День ремесленников Казахстана - 7 июля;

День работников сферы естественных монополий - 9 июля;

День работника санитарно-эпидемиологической службы - 15 сентября;

День работника сферы общественного питания - 20 октября;

День предпринимателей Казахстана - 29 октября.

Также, согласно документу, дата празднования Дня энергетика перенесена на 22 декабря.