Место встречи - Ливановка... Даже не знаю, как сейчас ее называть. Наверно, населенный пункт в составе Камыстинского сельского округа. Свой собственный бесповоротно упразднен. Было село с богатейшей историей, потом по советской моде нас именовали совхоз «Ливановский». А теперь просто неперспективная точка на карте, которая того и гляди исчезнет. Но, несмотря на все эти грустные обстоятельства, энтузиасты организовали летом встречу земляков. В честь 120-летия села.

Шанс обнять

Встреча, кстати, не первая. Когда-то в Ливановке часто проходили вечера выпускников, школа-то у нас была большая. Однако с каждым годом собиралось на них все меньше людей, которые разбрелись по миру. Традиция увяла. Но удивительно, что именно тогда, когда стало село таять как свечка, потребность хоть изредка увидеться с односельчанами воскресла. Взрослеем и, наверно, мудреем.

- Позвонили сестры Котельник, Тася и Татьяна, говорят: ну как же так, забываем друг друга, давайте соберемся, - вспоминает одна из главных организаторов этих ливановских сборов Любовь ЭПШТЕЙН. - Знали, кому позвонить, у меня об этом гвоздем мысль засела. Я понимала, если заикнуться, надо дело брать на себя. И даже не организационных трудностей боялась: тогда еще жила в Ливановке, работала в школе, знала, кто поможет, поддержит... Но я все думала, а нужно это кому-то, приедут ли люди, объединяет ли нас еще что-то. Ведь живут многие далеко, в других странах. Но около ста человек съехалось.

Первый раз встречались в 2018 году. Любовь Альбертовна взахлеб рассказывает, какая замечательная была атмосфера. Она, как автор сценария, и сейчас помнит, кто из земляков что рассказывал. Помнит, какой сестры Котельник привезли большущий торт и каких вкусных баурсаков напекла Зауреш Нурпеисова.

- Запах такой домашний, уютный над всем залом витал. И сразу чувствовалось, что свои люди встретились, - говорит она, - но я в финале спросила: надо нам это? Все дружно сказали «да!». И знаешь, ведь это действительно такой шанс увидеться, который могут оценить только очень взрослые люди. Вчера твой земляк еще приезжал, ты обнимал его, держал за руку, а на следующей встрече его место осталось пустым, ушел человек.

Команда молодости нашей

В 2018 году ливановцы договорились собираться раз в пять лет. Очередная встреча состоялась в 2023-м. Любовь Альбертовна признается, что «пятилетка пролетела как миг».

А потом календарь сломался. В группе Nostalgie Ливановка, которую в Одноклассниках создал краевед и настоящий летописец истории Ливановки Александр Омельяненко, появилось сообщение от землячки, давно живущей в Германии, Натальи Ситнер. Дескать, а что, на 120-летие села в 2025 году собираться не будем?

И ведь собрались.

Команда энтузиастов-организаторов сдала очередной экзамен. При этом ни Любовь Эпштейн, ни Алесандр Омельяненко в Ливановке уже не живут, но патриотизм и неравнодушие расстояний не признают.

Александр к тому же создал несколько книг, которые размещены на сервисе «ЛитРес». Например, «Старое столыпинское село Ливановка» - об истории малой родины, «Тумарла» - об односельчанах. Заходите, читайте. Александр снимает и размещает на YouTube видеоролики о Ливановке и ливановцах. Его материалы очень пригодились при подготовке встречи в честь юбилея села.

Любовь Эпштейн и Раиса Браун - бессменные организаторы встреч земляков

А Раиса Ивановна Браун живет на родине и сейчас. Когда-то наша замечательная старшая пионервожатая, потом много лет заведующая одним из лучших детских садов в районе, при ней он стал методическим центром, там даже регулярно проводились педсоветы, а красивый был - сказка. Именно она собрала полный материал об истории Ливановской средней школы к ее 100-летию, написала книгу. Существует в единственном экземпляре, к сожалению. И он бесценный. Раиса Ивановна - сгусток энергии, первоклассный организатор, певунья и всегда готова поддержать общественно важное дело.

Чета Резник - Антонина и Иван - тоже бессменные помощники, несмотря на то, что живут уже несколько лет в Житикаре.

- Еще один наш энтузиаст - Арыстан Жилкайдаров, методист по спорту от сельского акимата, но делает намного больше, по сути, вся работа с молодежью на нем. А между прочим, когда населения мало, зажечь людей сложнее, чем в большом благополучном поселке, - рассказывает Любовь Эпштейн. - И его супруга Марина - тоже участник наших встреч. Они такие активные оба. В 90-х создали телевидение - местные новости, поздравления односельчан, Маринка диктором была. Все говорят только про лихие девяностые, а у нас был вот такой креатив... В этом году очень хорошо помог акимат Камысты. Руководит им, между прочим, наш ливановский Бейбит Мендаулетов. Специалист акимата Раушан Махмудова много организационных моментов взяла на себя, на встречу пришла, поздравляла земляков. От районного Дома творчества нам сделали подарок в виде красивых концертных номеров. Приятно.

«Ты в сердце моем, Ливановка»

Первые объятия земляков на входе в родную школу

На эту встречу снова съехалось около ста человек, столы поставили на 80, а потом пришлось нести дополнительные стулья. Прибыли и россияне, и несколько земляков из Германии. Некоторые ливановцы, живущие в РФ, ни одной встречи не пропускают: Раиса Петренко из Санкт-Петербурга, Виктор Захарчук.

Александр Омельяненко и Виктор Захарчук

Виктор не только снимает эти ливановские сборы, но и дополняет их содержание.

Отправил запросы одноклассникам в Германию. И некоторые отозвались. Юрий Абт откликнулся душевным видеопоздравлением. Земляки увидели его в докторском халате, он вспоминал любимых педагогов: Ивана Трусевича, Луизу Васильевну Абт, Раису Николаевну Соколову (Чубарь), свою первую учительницу, которая была для него «второй мамой» - Евдокию Андреевну Ивахненко. А Александр Ликутин прислал песню, которую предложил сделать гимном земляческих встреч. Там и слова подходящие:

- Но среди бесконечного круга,/ Как бы ни были мы далеки,/ Мы с тобою узнаем друг друга,/ Мы с тобой навсегда земляки. Давай, земляк, давай, земляк, с тобой споем. Пусть между нами города и времена. /Давай , земляк, давай земляк, с тобой споем/О том, что родина у нас одна...

Идею с гимном поддержали аплодисментами. Участники встречи и пели сами, и слушали других, и танцевали.

Та самая Наташа Ситнер, с вопроса которой закрутился подготовительный вихрь, исполнила казахский танец. Разучивала когда-то еще в родной школе и не забыла.

На встречу приехал и Виталий Ткач, сын Павла Павловича Ткача - директора, при котором совхоз «Ливановский» переживал, пожалуй, самые благодатные времена.

Обычное дело: директор совхоза Павел Павлович Ткач приехал к механизаторам в поле во время их обеда. Хозяйство было и зерносеющим, и животноводством занималось



Знаменитый ливановский бригадир полеводов, награжденный орденом Ленина Кашим Шохов

Знатные ливановские хлеборобы: Мирон Андрушкив, Александр Лебедев, Кашим Шохов



Директора с теплом вспоминали и вспоминают односельчане. У него был отличный тандем с председателем сельского совета Анатолием Дмитриевичем Ивановым. При них много было сделано для благоустройства села, проводились конкурсы на самый лучший двор, самую чистую улицу. Боже, какие цветы росли в ливановских палисадниках, у женщин состязание было, чьи георгины крупнее. Поселок был зеленым, ухоженным. Когда народ стал роптать, что надоело за каждой безделицей типа стрижки или пошива платья мотаться за 22 км в райцентр, построили свой быткомбинат.

Учителя были настоящей сельской интеллигенцией, проявляли активность во многих делах, в том числе и в самодеятельности

Совхозные и школьные спортивные команды стабильно участвовали в районных соревнованиях, самодеятельные коллективы - в фестивалях. Играли у нас во все. Но на первом месте были волейбол и хоккей. Когда погибли наши первоклассные волейболисты братья Кесслер, совхоз учредил приз их имени и проводил открытый турнир. Что это был за праздник спорта и ливановского единения! В школьном спортзале места за линией площадки было мало.





Родненький наш школьный спортзал. В нем тренироавались не только мы, ученики, но и совхозные команды. Зимой иногда до 10 вечера там горел свет и был слышен стук волейбольного мяча

Турнир на приз братьев Кесслер сейчас организует спонсор. А вообще традиции 52 года

Взрослые уплотнялись внизу. А мы, мелкота, теснились на подоконниках. И орали до хрипоты, болея за наших. С нами срывал голос и Павел Павлович Ткач, который неизменно сидел под судейской вышкой и не пропускал ни одной значимой игры.

Федор Майер (обнимается) приехал на встречу земляков из Германии впервые, а Раиса Петренко (слева) на все приезжает из Санкт-Петербурга

Федор Майер в пору юности демонстрирует шик семидесятых:"олимпийка" и пиджак :-)

А ливановская хоккейная команда, между прочим, проводила товарищеский матч с ветеранами сборной СССР. Отличный корт у нас был, сделанный по всем правилам, освещенный. На эту встречу земляков приезжал Федор Майер из Германии. Он как раз играл в том матче.

Школа у нас была - закачаешься, при ней - большой интернат, образцовый пришкольный участок, ученическая производственная бригада. Помню, после полевого сезона совхоз премировал нас, девятиклассников, за работу в ней путевкой по ленинским местам - Красноярск, Шушенское.

Мальчишки в школе изучали автодело и трактор, мы - машинное доение, практиковались на ферме. Помню, как Анатолий Дмитриевич приходил туда, смотрел, какие нам, ученицам, создали условия.

Был у нас красавец ДК - полуколонны на входе, лира на фронтоне, полированная трибуна на сцене, в простенке - лозунг основоположников «Труд есть вечное и естественное условие человеческой жизни». Выучила его, читая из раза в раз в кинозале перед сеансом. Помню, сиденья там были откидные деревянные. Если кино не нравилось, зрители начинали уходить посреди сеанса и эти стулья хлопали со звуком выстрела. Фильмы шли почти ежедневно детские и взрослые. Цена билета на детский сеанс, по-моему, - 10 копеек. Все время привозили что-то новое.

Ливановский Дом Культуры был красиво построен...

Все, что осталось от клуба, где на стене было даже изображение Георгия Победоносца. Не защитил святой...

В клубе был вокально-инструментальный ансамбль. Парни, как на подбор, длинноволосые, девчонки на танцах млели от картинных музыкантов. Пишу и ловлю себя на мысли, что ведь было это буднями, мы считали, что по-другому и быть не может. И завтра будет лучше, чем вчера.

От земской к средней и...

Сегодня сердце Ливановки - школа. Поэтому и встречи проводятся там. Руководство предоставляет зал, звуковую аппаратуру. А в этом году школе - 115 лет. У нее самой интересная история, которая берет начало задолго до революции и тесно переплетается с историей села. Так что встречу посвятили и этой дате. Начали с экскурсии в школьный музей, которым несколько лет заведовала Любовь Эпштейн.

- У нас там есть экспонаты со времен Гражданской войны. Штык, например, патронташ. Музей богатый, я им горжусь, - говорит Любовь Альбертовна, - я вообще преподаватель русского языка, 41 год педагогического стажа, но история - моя вторая страсть, это же память поколений. Мы на наших встречах традицию завели: в субботу - торжество, а назавтра, кто остался, пьем чаек и идем на прощание возложить цветы к памятнику погибшим односельчанам. У меня самой дед ушел на войну в составе первого призыва ливановцев. Ушло их 17 июля 1941 года шестеро, а вернулся один Кузьма Зиненко...

На встречах земляков родилась традиция - на прощание ливановцы возлагают цветы к мемориалу памяти павших

В Ливановской школе, кстати, 10 лет был директором фронтовик Василий Семенович Макотченко, будущий доктор исторических наук. Он вернулся на родину в 1943 году после ранения, потеряв руку. И именно работа в нашей школе помогла ему выявить и утвердить в себе способности педагога.

В семье Абт было трое учителей: Луиза Васильевна, сын Александр (справа), дочь Эльвира. Александр Эвальдович потом стал директором одной из школ района

На встрече вспоминали многих учителей, в том числе мою маму Мостовую Ульяну Лукьяновну, которая много лет была завучем, отдала этой школе почти полвека. В младших классах работала ее сестра Прасковья Лукьяновна. Вообще, в школе трудились целые династии - Ивахненко, Абт.

А еще земляки отмечали, что была она кузницей руководящих кадров, ее выпускники становились директорами других школ: Александр Ликутин, Александр Шпис, Александр Абт, Николай Ивахненко.

Николай Андреевич приезжал на встречу. Вспоминал о том, какой была школа и поселок в целом.

- Вы знаете, - обратился он к присутствующим, - что когда-то улицы Ливановки простирались почти до трассы?

Я тоже помню, как в 80-е с автобусной остановки на трассе (а мимо Ливановки проходит республиканская в направлении Актюбинска) отлично была видна улица новых домов. Строили их хозспособом. Мой одноклассник, который рано женился, хвастался там красивым жильем. Сейчас поселок изрядно отодвинулся от этой черты.

Вид на Ливановку с трассы республиканского значения. Раньше в глаза сразу бросалась улица красивых новых домов

Своеобразный памятник несбывшимся надеждам. На этом месте начинали в селе строить фонтан

Ивахненко слушали, невесело кивая. Люди сидели в школе, светлой, уютной после хорошего капитального ремонта. Все в ней есть. Кроме количества учеников, с которым она могла бы вернуть себе статус средней. В этой школе теперь знают, что такое спаренные классы и как это - вынужденно отправлять детей в камыстинский интернат.

Куда ведет нас рок событий?

На встрече Любовь Альбертовна провела обширный экскурс в историю села, за что потом себя здорово корила. Мол, люди устали, хотели общаться, веселиться.

- А я начала... Ну, правда, не с поселения времен андроновской культуры, хотя это факт, что оно здесь было, а с коммуны «Красный фонарь», колхоза «Третий Интернационал»... Но ведь такая у Ливановки богатая история, как о ней не говорить, - будто оправдывается она, - и все-таки цель этих встреч - не только увидеться, поговорить, хотя и это очень важно. Но не менее важно, чтобы о таких селах еще раз услышали, узнали, вникли в их судьбу, положение. Может, это знание поможет им жизнь продлить. Вообще, селам всем надо жизнь продлевать. Но с такой историей, как у Ливановки, - особенно. Мне так обидно: мы, отмечая 100-летие школы в 2010 году, перерезали ленточку со словами, что она уходит во второй век своей жизни. А вышло, что вместе с селом она вступила в пору заката. Ну неужели не будет ни одной действенной программы по сохранению сел? Ведь они - корни нашего общества, государства. Это не только экономика, это же особый жизненный уклад. Я понимаю, что не в моих силах остановить процесс угасания, но надо хоть память сохранить. И надежду: а вдруг через наши встречи, с которых информация сейчас через Интернет быстро разлетается, найдется кто-то, кто вдохнет жизнь в село. Наивно? Я оптимистка.

У 120-летнего села - богатейшая история

Первый ливановский механизатор Иван Титаренко (слева) и учитель Илья Сербин

Уж так совпало, что мнение про особый уклад на этой встрече получило внезапное подтверждение. В тот день был сильный ливень с ветром. И на некоторое время электричество отключилось. Сценарий замер. Раиса Ивановна Браун вышла в центр зала и а капелла запела «От людей на деревне не спрячешься». И весь зал поддержал. Пели так, будто хор накануне несколько репетиций провел. Пели про то, что «здесь держать можно двери открытыми, что надежней любого замка».





По графику следующая встреча ливановцев должна состояться в 2028 году. Надеемся, что землякам будет куда приехать.

Согласно исторической справке, осенью 1919 года в Ливановке, которая к тому времени была растущим торговым селом, в котором проводились большие ярмарки, имелась паровая мельница, проживало 1394 человека. В ноябре 2019 года, по паспорту сельского округа, население составляло 337 человек, в ноябре 2023 года — 216.

Пост благодарности

В этом материале — много фамилий. Но Любовь Эпштейн очень переживала, что кого-то пропустит, не назовет. Поэтому всем, кто помогал, - огромное спасибо от организаторов встречи. На ней несколько человек вели видеосъемку. В группе Nostalgie Ливановка уже появился первый ролик с этой встречи от Виктора Захарчука.

Фото и скриншоты видеоматериалов Александра ОМЕЛЬЯНЕНКО, Игоря НАЗАРЦА