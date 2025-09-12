Несчастный случай произошел еще 13 августа. При проведении аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе по ул. Калинина произошло частичное оседание грунта. В результате двое работников «Водоканала» получили серьезные травмы и были доставлены в Рудненскую городскую многопрофильную больницу. Изданию ИА "Город" стало известно, что один из пострадавших недавно скончался.

Это подтвердили и в Департаменте полиции Костанайской области, отвечая на запрос портала.

- По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, полицейскими проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования в соответствии с действующим законодательством.

Судя по ответу Департамента , ЧП на водопроводе попадает под 156 уголовную статью «Нарушение правил охраны труда». Если речь идет о нарушении, повлекшем по неосторожности смерть человека, то виновный наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.