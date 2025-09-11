В Казахстане меняются водительские права и техпаспорта — новые документы будут без электронного чипа. Соответствующие поправки уже подготовлены и вынесены на обсуждение, передает Tengri Auto.

Сам пластик сохранится привычным, а вот встроенный чип из него исчезнет. Когда-то он задумывался как дополнительное хранилище данных, но на практике все сведения о водителях и машинах и так хранятся в государственных базах. Поэтому отдельный модуль оказался лишним.

Что изменится для водителей

Если у вас уже есть права или техпаспорт с чипом — они продолжают действовать до конца срока. Специально менять их не нужно. Новые же документы будут выпускаться без лишнего "железа" внутри.

Зачем это делается

Причина в экономии и упрощении. Из-за чипов подорожало производство, а пользы они больше не давали. Отказ от них позволит сэкономить бюджет и упростить выпуск документов. Для граждан разницы почти нет: оформление останется тем же.

Когда ждать новшества

Проект приказа проходит согласование. В силу он вступит после официального опубликования. Тогда в обращение и пойдут новые бланки без чипа.