Мобильных операторов связи обяжут предоставлять в органы статистики данные об абонентах, передает Informburo.kz. Как это повлияет на тарифы для казахстанцев, объяснил глава Бюро национальной статистики (БНС) Максат Турлыбаев.

Фото Informburo.kz

Соответствующую поправку внесли в закон по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики. Передавать планируют обезличенные данные.

"По данным Бюро национальной статистики, это необходимо для анализа перемещения населения, в том числе для анализа миграционных и туристических потоков. Вместе с тем эти требования возлагают дополнительную финансовую нагрузку на операторов связи, что в свою очередь может сказаться на их тарифной политике. В конечном счёте это окажет влияние на удорожание связи для населения. В этой связи вопрос: нет ли других способов получения статической информации для анализа миграционных и туристических потоков? Почему вы считаете необходимым собирать данные об абонентах через операторов связи?" – спросил депутат Алтынбек Нухулы на заседании сената.

Максат Турлыбаев подчеркнул, что организация уже два года исследует этот вопрос совместно с мобильными операторами. БНС получает альтернативные данные от государственных органов. По информации таможенной службы, в 2024 году в Казахстан прибыли 7,1 млн туристов. При этом по отчётам предпринимателей наблюдается лишь 1,3 млн туристов.

"Получается, что более 5 млн туристов из нашей статистики выпадают. Для учёта этой категории мы исследовали мировой опыт, где используют данные операторов связи. Поэтому мы здесь посмотрели эти данные (от мобильных операторов. – Авт.), они очень точные и качественные, конкретно показывают число туристов. Мы считаем, что необходимы такие сведения. Мы дополнительно учтём, какие расходы будут или нет, мы это будем всё подсчитывать. Вся информация поступает в КНБ. Поэтому, я думаю, для операторов связи дополнительных каких-то финансовых затрат не будет, мы так считаем", – объяснил глава бюро.

Депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики" во втором чтении и направили на подпись президенту.

Документ также предусматривает поправки в деятельность инновационного кластера Astana Hub, учитывая его объединение с фондом "Парк инновационных технологий":

определение понятий автономный кластерный фонд Astana Hub и инновационный кластер Astana Hub;

расширение функций вновь создаваемого фонда и пересмотр источников формирования его имущества;

особенности привлечения иностранной рабочей силы.

Для исключения дублирующих функций планируется упразднить Совет по технологической политике при правительстве. Часть его функций передадут в Высшую научно-техническую комиссию при правительстве.