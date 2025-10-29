Игры 9-10 туров чемпионата Казахстана по футзалу стартовали с противостояния в Рудном между местным «Аятом» и действующим чемпионом - «Кайратом».

Лучший игрок туров - Жеже / Фото vk.com/mfc_ayat_official

После восьми туров команды занимали в турнирной таблице четвертую и третью строчки соответственно, набрав равное количество очков – по 16, но алматинцы опережали рудничан по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Для «Кайрата» игры в Рудном были важным этапом подготовки к матчам основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, которые откроются в Хорватии поединком против местного клуба «Ново Вриеме». Также Казахстан представит в Лиге чемпионов и «Семей», который первый еврокубковый матч проведет против чешского клуба «Хрудим». По просьбе семейского клуба матчи 9 и 10 туров чемпионата Казахстана против «Актобе» были перенесены.

Интерес к матчам «Аят» - «Кайрат» подогревался еще и противостоянием бразильских легионеров - Жеже («Аят») и Кайо Руиз («Кайрат»). Оба - «левши». Жеже выступает в Казахстане с октября 2020 года, провел 180 матчей во всех турнирах и забил 132 мяча (в среднем 0,73 гола за игру). Кайо Руиз защищает цвета алматинского клуба с августа 2022 года. На его счету 87 голов в 135 матчах (0,64 гола за игру).

В первом матче на домашнем паркете счет открыл «Аят» в середине первого тайма. И сделал это Жеже, открывший голом на 10-й минуте дуэль «левшей» после передачи от Антона Рындина, который перехватил мяч перед воротами гостей.

В середине второго тайма Жеже оформил дубль после сольного прохода по правому краю. Гости создали немало острых моментов и ответили на 35-й минуте голом Кайо Руиза. Через три минуты Жеже оформил хет-трик, а на 39-й минуте Кайо Руиз забил второй гол в ворота «Аята». Больше голов в матче не было, и рудничане нанесли третье поражение «Кайрату» в сезоне - 3:2.

При этом стоит отметить еще и великолепную игру бразильского голкипера «Аята» Джексона Сант'Анны

Воодушевленные этой победой подопечные Василия Смолина очень здорово начали второй матч и на 2-й минуте с интервалом в 30 секунд провели в ворота «Кайрата» два гола. Счет открыл 18-летний нападающий «Аята» Арлан Тасбулат, которому отдал пас убежавший один на один с бразильским вратарем гостей Жоао Пауло. И почти тут же отличился защитник рудничан Ерсултан Сагындыков, забивший ударом из центрального круга после розыгрыша углового.

Однако «Кайрат» не собирался играть вполсилы, и до перерыва не только сравнял счет, но и вышел вперед. На 7-й минуте отличился бразильский универсал Рафао, через две минуты Кайо Руиз восстановил равновесие, а на 14-й минуте гол на свой счет записал Жоао Пауло - 2:3.

Хозяева активнее начали второй тайм, на пятой минуте которого Тасбулат сравнял счет, оформив дубль. Но через четыре минуты после пропущенного гола «Кайрат» провел результативную атаку, которую завершил дальним ударом легионер из Армении Занотто - 3:4.

Не прошло и минуты, как с площадки был удален Рафао, и Жеже в третий раз в матче сравнял счет - 4:4. В оставшиеся 11 минут гости много атаковали, но, благодаря надежной игре Сант’Анны, «Аят» отстоял ничейный результат.

Набрав в матчах с «Кайратом» четыре очка, «Аят» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, а Жеже был признан лучшим игроком туров.

Пропускавший туры «Семей» остался лидером чемпионата.

На третье место поднялся «Тулпар», не проигравший в Караганде «Каспию» - 1:1 и 5:2. «Астана», обыграв «Жетысу» (5:2) вместе с результативнейшей ничьей 8:8, поднялась на шестое место, войдя в зону плей-офф.

Двумя командами, которым по итогам туров удалось набрать максимальное количество очков, стали «Атырау», дважды с одинаковой разницей переигравшей «Караганду» - 5:1 и 4:0, и «Байтерек», дважды разгромивший «Шымкент» - 6:2 и 10:3.

В следующих турах «Аят» 6 и 7 ноября проведет матчи с лидером чемпионата «Семеем» на его паркете.