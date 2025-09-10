Большинство директоров школ по-прежнему опасаются брать на себя ответственность за введение ограничений на использование смартфонов во время занятий. Об этом сообщил депутат Мажилиса, экс-министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, передаёт Tengri Education.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По словам депутата, исследование в Индии показало, что запрет телефонов положительно сказался на успеваемости, особенно у отстающих по учёбе.

- Интересное исследование из Индии, опубликованное в The Economist, даёт очень убедительные аргументы в пользу того, чтобы ограничить телефоны в школах. Было проведено рандомизированное исследование, то есть запретили телефоны в некоторых аудиториях и затем сравнили успеваемость с контрольной группой. Результаты показали, что студенты, особенно слабоуспевающие, начали учиться лучше. Ещё более интересно то, что даже такое небольшое снижение отвлекающих факторов дало эффект, сопоставимый с заменой "среднего учителя" на "очень хорошего", - написал Аймагамбетов в своём Telegram-канале.

Как отметил мажилисмен, аналогичные выводы были сделаны и в Норвегии, и в Великобритании.

- У нас тоже идёт обсуждение этого вопроса. Сильные и активные директора школ уже принимают такие решения: в той же НИШ (Назарбаев Интеллектуальной школе - прим.) приняли такое решение, но большинство директоров школ всё ещё боятся взять на себя ответственность, - добавил он.

Ранее депутат Асхат Аймагамбетов уже предлагал ввести норму о запрете на смартфоны в школах в законопроект по вопросам образования и наставничества.

Позже министр просвещения Гани Бейсембаев высказался об инициативе депутата. Министр подчеркнул, что "школа должна давать качественное образование и сознательное воспитание". Поэтому, по словам главы ведомства, ребёнок должен полностью усвоить материал, который даёт учитель во время урока, и углубить свои знания.