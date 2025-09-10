Казахстанские пациенты не смогли добиться, чтобы Министерство здравоохранения оставило сахарный диабет в перечне социально значимых заболеваний. Они запустили петицию, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Что произошло

В конце лета Министерство здравоохранения сообщило, что сахарный диабет переведут из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это значит, что попасть к врачу или получить бесплатные лекарства смогут только пациенты, у которых есть страховка. Раньше таких ограничений не было.

Новость возмутила пациентов. Они публиковали ролики в соцсетях и просили оставить все как есть.

В Минздраве убеждали, что помощь не уменьшается, а наоборот — расширяется.

"Сегодня 96 процентов пациентов с диабетом уже охвачены страхованием. А за детей, пенсионеров, беременных, инвалидов и другие уязвимые группы платит государство", - уверял вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Пациентские организации провели пресс-конференцию и рассказали о проблемах с лекарственным обеспечением и рисках, к которым может привести реформа Минздрава. Они опасаются, что незастрахованные казахстанцы останутся без медицинской помощи. Общественники встречались с представителями министерства, надеясь найти компромисс. Просили решить вопросы с обеспечением лекарствами и создать единую национальную программу по борьбе с диабетом.

Что происходит сейчас

"В течение последних полутора месяцев мы пытались выстроить конструктивную коммуникацию с Минздравом. Считали, что люди, занимающие руководящие позиции, понимают, что язык диалога, даже дискуссии, куда эффективнее прямой конфронтации. Но, к сожалению, мы ошиблись. Все наши усилия ни к чему не привели", - прокомментировал директор Общественного фонда "Диабетический родительский комитет" Руслан Закиев.

Закиев говорит, что, судя по всему, уже решён вопрос с исключением сахарного диабета из перечня социально значимых заболеваний. Минздрав внес измененный перечень в новую редакцию статьи 196 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". Так как в иерархии правовых актов кодекс считается документом с самой высокой юридической силой, это автоматически делает несостоятельным прежний перечень, в котором есть сахарный диабет.

"Мы признаем право государства на реформы, но убеждены, что они не должны проводиться за счёт жизни и здоровья граждан. Люди с диабетом сталкиваются с дискриминацией, ограничениями в получении образования, трудоустройстве, инвалидности и медицинской помощи. Последние изменения усугубляют эту ситуацию", - говорится в петиции.

Пациенты говорят, что речь идёт не просто о лекарствах, а о праве на жизнь, которое не должно зависеть от статуса в ОСМС, возраста и принадлежности к бюрократической категории.

Сколько в Казахстане людей с сахарным диабетом?

По данным электронной регистрационной диспансерной базы на 2025 год, на которые ссылается Минздрав, в Казахстане зарегистрировано 535 033 пациента с сахарным диабетом, из них:

504 456 человек (95 процентов) — с диабетом 2-го типа;

30 577 человек — с диабетом 1-го типа, из которых 5 625 — дети до 18 лет.

Пациенты с сахарным диабетом 1-го типа должны ежедневно получать инсулин. Решение перевести диагноз из гарантированного пакета медуслуг в ОСМС создает потенциальный риск их здоровью.

"Минздрав признает, что 95 процентов людей с диабетом уже в системе ОСМС. Но получается 5 процентов, это 1600 человек, останутся вне этой системы и не смогут получать инсулин. Жизнь полутора тысяч человек не имеет значения?" - недоумевает Закиев.

Сахарный диабет 2-го типа считается управляемым диагнозом, и во многом зависит от образа жизни пациента. Адекватные физические нагрузки и изменение привычек питания - часть лечения таких пациентов. Проблема в том, что сахарный диабет зачастую появляется у людей с лишним весом.

Закиев говорит, зачастую правильное питание и физическая активность уже мало что меняют. Сахарный диабет 2-го типа в Казахстане, как и во всем мире, выявляют уже на фоне серьезных осложнений, для лечения которых нужно подключать качественную лекарственную терапию. Только при сочетании этих факторов можно рассчитывать на результаты. А лишая пациентов лекарств, мы рискуем получить еще больше осложнений.