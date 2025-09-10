По прогнозам синоптиков, в четверг, 11 сентября, дожди с грозами прогнозируются ночью на юге и востоке, а днём на севере и западе области. Ночью и утром на севере и востоке будет туман. В пятницу и субботу, 12-13 сентября, грозовые дожди пройдут на юге, востоке и западе области, ночью и утром на севере и западе - туман.

В Костанае в четверг дождь, гроза, в пятницу и субботу - переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг по области будет 6-11 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём воздух прогреется до 12-17, на юге до 20 градусов. На пятницу и субботу прогноз одинаковый. В ночное время на большей части территории термометры покажут 1-6 °С, на юге 9 °С, на севере заморозки на почве -2 °С. Днём ожидаем 8-13 °С, на юге 16 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 7-9 °С, днём 13-15 °С. В пятницу: ночью 4-6 °С, днём 11-13 °С. В субботу: ночью 3-5 °С, днём 10-12 °С.

В четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу и субботу ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, востоке и юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ