Командир отделения пожарной части № 8 Денисовского района, старшина гражданской защиты Евгений БЕСПАЛОВ поделился с «НГ» мыслями о своей профессии и рассказал о случае, который остался в его памяти на всю жизнь.

«Усвоил, что спички - не игрушка»

- Почему решили стать пожарным?

- Из-за благородности этой профессии и осознания: нет высшей награды на свете, чем спасенная жизнь. Мой стаж 18 лет и 8 месяцев. В должности командира отделения - более 16 лет.

Будни пожарного

- Каким были в детстве?

- Обычным советским ребенком, но с чувством справедливости. Летом - речка, рыбалка, футбол, а зимой - горки до посинения и хоккей. Помню, что жевательная резинка в то время была дефицитом, и мы жевали смолу. Детство в деревне - это и обязанности: снег почистить, огород полить, по хозяйству помочь. Однажды, мне тогда лет пять было, мы с соседним мальчишкой спички нашли и решили костер разжечь. Погреться. Но не просто погрелись, а чуть не сожгли хозпостройки у соседа. После этого случая и серьезной беседы с отцом усвоил на всю жизнь, что спички - не игрушка.

- Как относятся родные к вашей работе?

- Ну, мои родные уже привыкли. Супруга Любовь Анатольевна знает, что работа есть работа. Дочери 26 лет, отучилась в Челябинском государственном университете, закончила с красным дипломом. Я горжусь своим тылом, он у меня надежный. Родители и другие близкие понимают, что работаю пожарным, спасаю жизни и имущество.

«Я горжусь своим тылом, он у меня надежный»

Самое сложное - не успеть помочь

- Первый пожар, что чувствовали во время выезда?

- Это было неопределенно и волнительно, но в то же время интересно. Хотелось проявить себя. Но первое время на стажировке ты строго под присмотром: «Сюда не лезь, это не трогай, стой здесь». Горели хозпостройки на заднем дворе, в течение 10-12 минут пожар был локализован. Разобрали, пролили, все показалось просто.

- Самое сложное в работе?

- Не успеть помочь. Часто из-за равнодушия людей, которым плевать на мигалки скорой, на чужую беду. Но самое страшное - гибель детей. Не важно, пожар или ДТП. Гибель любого человека - трагедия, для нас, спасателей, пожарных, - это тяжелейший момент.

Евгений Беспалов «Это лучшая работа в мире!»

- Самый опасный случай?

- Зимой ночью горел шпальный дом. Сейчас нас в карауле - пятеро, а тогда было трое: водитель, командир отделения и пожарный. Мы приехали, оценили обстановку, забрались внутрь. Горела веранда. В то время газа не было, углем топили. И, видимо, печка открылась, от этого и возгорание началось. При тушении произошел взрыв газового баллона. Нам повезло, что находились за стеной. Капсюль от баллона срикошетил, пролетел между головами, пару раз ударился о стену и упал, крутился на полу. Но все обошлось. А могло закончиться для кого-то из нас трагически. Большую часть дома удалось спасти.

- Что было самым необычным, кого приходилось спасать?

- Корову, которая провалилась в погреб в заброшенном доме. Ее присыпало глиной. Вилочный погрузчик помог: стропами зацепили, глину разобрали. Медленно, аккуратно подняли. Всего ушло минут 7-10, и животное оказалось на свежем воздухе. Передали владельцу в целости и сохранности. Вот такой случай.

- Часто в работе приходится рисковать жизнью?

- У нас опасная профессия, с риском для жизни. Каждый выезд, будь он несложным или наоборот, несет в себе неизвестность. То есть мы не знаем, чем все закончится как для спасаемых, так и для нас. Остается лишь быть внимательным, решительным, эмоционально стойким, и смотреть в оба. Мы работаем в постоянно меняющейся и чаще всего нестабильной обстановке. Перед выездом всегда напоминаю ребятам: «Это лучшая работа в мире!», что придает сил. Когда спас кого-то, в душе умиротворение. Знаю, что в любой момент - завтра, через год - кому-то может понадобиться помощь, и я должен буду спасти его из огня, из воды, из другой беды.

- Что для вас работа в команде?

- Слаженный организм, где каждый орган выполняет жизненно важную функцию. Я уверен, что мои коллеги поддержат с любой стороны, подстрахуют в любой сложной ситуации, вытащат, помогут. После каждого выезда мы анализируем, что было сделано правильно, а что нужно улучшить. Также тактические решения обсуждаем: как лучше разобрать стену либо обезопасить территорию и так далее.

- Есть ли печальный случай, которым хотите поделиться?

- 2009 год, конец марта, поздний вечер, около 22.00-23.00. Позвонили молодые люди и сообщили: проходя мимо дома, заметили - свет не горит, но из-под крыши идет сильный дым. Мы незамедлительно выехали на место. По прибытии обнаружили, что дом закрыт на замок. Сообщили руководству, было принято решение взломать замок. Конечно, сразу же вызвали полицию, скорую помощь, оповестили все службы.

Я зашел в дом. Там был сильный дым. Дал команду ребятам проверить крышу, а сам с одним из них начал осмотр. В первой комнате ничего не было видно из-за дыма, с фонариком ощупал пол - никого. Выбежал, отдышался, сплюнул копоть, набрал воздуха и снова забежал внутрь. Во второй комнате на полу тоже никого не было. И вдруг на кровати нащупал ребенка. Схватил его, вынес на улицу. На вид мальчику было около 4-5 лет, крупный такой, богатырь. Снял куртку, подстелил ее и начал делать искусственное дыхание «рот в рот» и непрямой массаж сердца. Пытался нащупать пульс на сонной артерии и на руке - тщетно, ребенок был уже холодный. Но я продолжал делать все возможное, надеялся на чудо. Не мог его завести, ничего не получалось. Приехала скорая. Передал мальчика врачам. Минут через пять прибежала мать. Ее крик, слезы - все это словно ржавым ножом резало мое сердце и осталось в памяти навсегда.

Как оказалось, она жила одна с сыном. Растопив печь, ушла на подработку в магазин, мыла там полы. Обычно отлучалась минут на сорок, и ничего подобного не происходило. Но в этот раз случилось страшное. Печь была с кирпичной кладкой, которую давно не ремонтировали. В кладке образовались трещины, и угарный газ пошел под крышу, где загорелись балки и перекрытия веранды. Тяга пошла в дом. Когда я открыл дверь, в доме стояла невыносимая температура. Модная тогда плитка из полистирола на потолке расплавилась и капала на пол. Ребята разбирали веранду, заливали все водой, а я занимался мальчиком. Да, это был мой первый пожар с гибелью ребенка. Тот день остался в моей душе и памяти на всю жизнь.

«Многие до сих пор звонят 01»

- Какая часть работы остается за кадром?

- Быт. Ведь мы обычные люди, такие же, как и все. Обслуживание пожарно-технического вооружения, уборка, ремонт техники… После выезда, особенно в летний период, возвращаемся в часть мокрыми до нитки. Сменный комплект всегда есть в шкафчике: переоделся, прополоскал и вывесил сушиться под прищепки.

Бывают моменты, когда молодежь спорит, и я, как командир отделения, должен рассудить, донести, как правильно, по совести, по уставу. Также у нас обязательны занятия физкультурой, ведь пожарный должен быть выносливым, физически развитым, независимо от телосложения.

- Что бы вы хотели, чтобы люди знали о вашей профессии в первую очередь?

- В современном мире вся информация доступна в пространствах Интернета. И о нашей профессии люди многое знают. Но мне хотелось бы, чтобы они знали больше. Часто говорят, что пожарные приехали, немного полили и уехали. Это неприятно слышать. В наших частях есть автоцистерны с разным объемом воды и насосы, производительность которых достигает 40 литров в секунду. Даже если в цистерне 2,5-3 куба воды, этого хватит всего на 7-10 минут интенсивной работы с одним стволом. Время на пожаре проходит очень быстро, особенно когда человек находится в панике.

Важно с самого детства рассказывать детям о нашей профессии. Например, проводить встречи с пожарными в школах. Необходимо делиться информацией о том, что нужно делать, если ты остался один на один со стихией: пожар, вода, лавина… Ведь многие даже не знают, как позвонить в пожарную часть, и до сих пор звонят 01, как в Советском Союзе. Но есть номера 112 и 101. Номер 112 - это единая служба спасения, она также действует в России и других странах.

- Боитесь ли вы огня, несмотря на профессию?

- Раньше боялся - до службы в пожарной охране, старался убежать от него. Сейчас я с огнем на «ты», знаю о причинах его возникновения, о том, какие действия нужно предпринять для его тушения. Огонь - стихия, но ее можно быстро локализовать. Порой достаточно накинуть тряпку, чтобы потушить, например, ведро с мазутом, перекрыв доступ кислорода. Меня влечет к огню. Если где-то дым или пламя, сразу бегу туда, даже вне работы. Начинаю действовать: закрыть двери, чтобы не было доступа кислорода, эвакуировать людей.

- Был ли случай, когда вам понадобилась помощь во время работы?

- Да, случалось. В то время у нас еще не было дыхательных аппаратов. Примерно за две недели перед 1 сентября в школе произошло возгорание подвала во время ремонта. Из-за сильного задымления нам не удалось попасть внутрь. Вызвали помощь из Лисаковска. Они ехали около часа, так как на трассе не разгонишься. По прибытии вошли в подвал в аппаратах и ликвидировали пожар. Сейчас, благодаря руководству в лице Дамира Ермагамбетова, начальника ДЧС города Алматы, который почти год работал у нас в области, в каждом районе есть средства для тушения в непригодной для дыхания среде. Теперь мы свободно, не вызывая помощь, включаемся в аппараты и спасаем людей в задымленной среде.

- Если бы могли дать совет человеку, который оказался в горящем здании, но у вас есть всего 10 секунд, что бы сказали?

- «Прикрой рот любой тканью, дыши через нос, через ткань! Ложись на пол! Двигайся к выходу как можно быстрее, но только ползком! Наверху - смертельный угарный газ, внизу концентрация кислорода выше», - данный совет не раз спасал жизни в критических ситуациях. Нужно доносить до людей, что в задымленном помещении важно немедленно лечь на пол и ползти к выходу, прикрывая лицо. Соблюдение элементарных правил может спасти жизнь.

- Что чаще всего мешает тушить пожары: плохая техника или человеческий фактор?

- Я считаю, что человеческий фактор. Большинство людей не знает правил поведения при пожаре. Такие знания должны быть отработаны до автоматизма. Помимо всего, мешают и зеваки, готовые рисковать жизнью ради уникальных кадров для телефона. Они подбегают вплотную к огню, не осознавая опасности, вместо того чтобы, наоборот, отойти на безопасное расстояние.

Техника, конечно, тоже может подвести, но человеческий фактор играет значительную роль. Что касается техники, то государство старается нас обеспечивать. В прошлом году получили новый КамАЗ на пять кубов - отличная машина, нарадоваться не можем. С каждым годом ситуация улучшается, поступает новая техника, поэтому в этом плане у нас все хорошо и есть перспективы на будущее.

Фото из личного архива Евгения БЕСПАЛОВА