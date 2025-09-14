В начале учебного года чего хочет человек? Правильно, чего-то, способного смягчить переход от летней свободы к школьным будням, то есть сладкого. Опять же, глюкоза мозгу требуется... Наш знакомый 12-летний кулинар с ником (:Я_наВкусе недавно сымпровизировал десерт, которым нельзя не поделиться.

Когда вам хочется сладкого, сделайте десерт, например, таким

Это 100-процентно его собственная разработка. Готовил в формате «один дома». Просто заглянул в холодильник и буфет, нашел там печенье, молоко, шоколад и стал их объединять. Могла получиться, исходя из состава, тривиальная «картошка». Но нет.

Кстати, сначала (:Я_наВкусе собирал десерт, не вымеряя ингредиенты. Выложил его прямо на кухонную доску, попробовал - понравилось, угостил маму - одобрила. А потом мы попросили автора повторить. И он приготовил десерт уже в креманке, все взвесив.

Шаг первый. Печенье превратить в мелкую крошку. Молоко № 1 (часть необходимого по рецепту) и сливочное масло растопить в микроволновке, влить в крошку и тщательно перемешать до однородной массы. Консистенция сметаны должна получиться.

Шаг второй. Шоколад и молоко № 2 (оставшееся) растопить на водяной бане - в тарелке на кастрюльке с кипящей водой.

Шаг третий. Выкладывать в креманку слоями. Верхний слой - шоколад.

Шаг четвертый. Поставить в холодильник на 2-3 часа. Или на сколько хватит терпения))).

Теперь необходимые ремарки автора.

- Густоту слоев десерта можно регулировать добавлением / убавлением молока в шоколаде и количеством печенья, - написал (:Я_наВкусе, - вкус каждый раз будет зависеть от вкуса печенья и шоколада. В первый раз было типа имбирного, немного солененького, в креманке - сахарное. Наверно, можно было добавить в шоколадную массу щепотку соли. Ну и от самого шоколада вкус тоже зависит. В первом десерте брал классический от «Рахата», а в креманке - молочный. Поэтому у шоколада на досточке был более глянцевый вид и более темный оттенок.

В общем импровизируйте. И будет вам вкусно.

Ингредиенты

На 1 порцию: печенье сахарное - 30 г, молоко № 1 - 25 г, молоко № 2 - 30 г, сливочное масло - 5 г, шоколад - 30 г.

Фото (:Я_наВкусе