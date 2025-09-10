Регулярное обновление дизайна тенге объяснили в Национальном банке Казахстана повышением уровня защиты банкнот от подделок. Кроме того, это делается для удобства в использовании, а также популяризации культурных ценностей РК, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

В ответе на официальный запрос редакции в финансовом институте рассказали, что проводят планомерную работу по обновлению дизайна купюр с учётом "жизненного цикла" используемых защитных элементов.

"К примеру, за период нахождения в обращении банкноты серии "Қазақ Елі" с 2011 года некоторые защитные элементы могут уже имитироваться фальшивомонетчиками. Это одна из предпосылок к пересмотру дизайна и защитных элементов", – рассказали в Национальном банке, отметив, что изменение дизайна банкнот – распространённая мировая практика.

Основной целью новой серии "Сакский стиль" называют повышение степеней защиты нашей валюты, удобства в использовании, а также популяризацию культурных ценностей и истории Казахстана.

Купюры номиналом 5000 тенге с новым дизайном серии "Сакский стиль" выпустили в декабре 2023 года. В массовое обращение они поступили в марте 2024 года. Отмечалось, что главная особенность этих банкнот – в их уменьшенном размере. Они более удобны в хранении и транспортировке.