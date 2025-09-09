На этот факт на недавнем брифинге журналисты обратили внимание нового руководителя облздрава Еркебулана БАЯЗИТОВА. Задавали вопросы о том, как эта стабильная нехватка сочетается с масштабными планами развития здравоохранения, о которых шла речь.

Фото freepik.com

По данным самого управления здравоохранения, дефицит составляет 158 врачей и 168 средних медицинских работников. И это при том, что за первое полугодие 2025 года в область прибыли 94 врача и 252 сотрудника из категории среднего медперсонала. В прошлом году дефицит докторов тоже был 158 человек. В чем причина такой ситуации и насколько все-таки эффективны меры по привлечению кадров в область - такие вопросы СМИ адресовали Баязитову, который сменил прежнего руководителя Данияра Джандаева около месяца назад.

- Отток специалистов есть. - признал он. - К сожалению, в медицинских организациях трудится много людей пенсионного возраста. Кроме того, переезжают специалисты в другие страны и области. А вот приезжают сюда мало. В основном из южных регионов. Но отрабатывают - и уезжают. Так что проблемы есть. Но работа ведется. Надеюсь, что со следующего года мы изменим подход по привлечению кадров. В частности, будем объезжать все медицинские университеты страны, невзирая на то, что за нашей областью закреплены вузы Астаны и Караганды.

Руководителя управления спросили, каких узких специалистов особенно не хватает в медучреждениях области или нет вообще.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Нет детского гематолога, - ответил спикер. - Мы буквально вчера вели переговоры с Актюбинской областью, чтобы их специалист хотя бы один раз в год выезжал к нам, консультировал наших пациентов. Их не так много, но они есть. И им приходится ездить на консультации в Алматы, Астану. Надеемся эту ситуацию исправить. У нас нет детского онкогематолога. Пока не могу точно сказать, нужен ли он постоянно. Возможно, тоже имеет смысл привлечь специалиста из другого региона для консультаций. А в основном у нас не хватает акушеров-гинекологов, педиатров, терапевтов, реаниматологов.

Руководитель управления подчеркнул, что в районы очень тяжело привлечь кадры. Там и ВОПов (врачей общей практики) не хватает, и средних медработников.

Однако самый большой дефицит кадров отнюдь не в глубинке, а в областной больнице, где не хватает 30 врачей, в Аркалыкской региональной больнице, Рудненской городской поликлинике, Костанайской районной больнице. В областной больнице к челюстно-лицевому хирургу люди не могут по два месяца попасть... А в ближайшее время, по планам развития сферы здравоохранения, больница в Аркалыке «преобразуется в межрайонное многопрофильное объединение». Как это возможно при значительном дефиците кадров? И есть ли все-таки новые подходы к решению проблемы, спросил корреспондент «НГ». Ведь пока ни обучение врачей по областным грантам, ни выплата молодым медикам подъемных, которые власть увеличивает почти каждый год, не помогают полностью заполнить бреши в больничных штатах.

- К нам приехали в этом году, например, два врача-гематолога, будем расширять гематологическую службу, - прокомментировал ситуацию главный врач Костанайской областной больницы Асхат УТЕБАЕВ. - Касательно отделения челюстно-лицевой хирургии - уже один доктор прибыл, еще 1-2 врача-резидента приедут. Нам нужны специалисты в детскую реанимацию, неонатологи. Мы ведем переговоры постоянно, людей интересуют, в первую очередь, размер подъемных и обеспечение жильем. И это понятно: врачи, как узкие специалисты, учатся 10-11 лет, заканчивают, когда у них уже семьи, двое-трое детей. Если сравнить нас с другими областями - есть те, где обеспечение приезжающих врачей жильем лучше. Ну и плюс ко всему - частная медицина, куда уходят кадры.

- Действительно ,сложности имеются. Не только в нашей области. С уверенностью могу сказать, что такая тенденция сохраняется во всех областях, - продолжил тему Еркебулан Баязитов. - К сожалению, очень мало местных ребят приезжает обратно работать. Остаются в Астане, Алматы, Шымкенте, то есть в крупных городах. А приезжают специалисты из южных регионов, где выше конкуренция. Но проработав три года, набравшись опыта, опять же не возвращаются к себе в южный регион, а уезжают в Астану. По Конституции мы не имем права их здесь силком держать. И Закон "Об образовании" сейчас полностью на стороне выпускников. Мы этот вопрос поднимали несколько раз, но пока все без изменений. Распределения, как было когда-то, давно нет. Врач выходит замуж или женится и имеет полное право проживать по месту жительства супруга, в этом случае вопрос отработки снимается автоматически. Выпускники, резиденты сейчас как выбирают место работы? Там где 10-15-20 млн тенге подъемных дают. Но это же тоже не выход: давать такие деньги, чтобы специалист три года отработал и уехал. Мы, конечно же, не сидим сложа руки. И квартиры есть служебные, закрепленные за больницей. Но, повторю, такая ситуация с кадрами везде. И пока не изменится Закон "Об образовании", она такой и останется. По гранту учился, подъемные получил, но имеет по ряду причин законное право уехать даже без отработки. И суд всегда на его стороне, уж сколько было тяжб. Мы прорабатываем вопрос с Министерством науки и высшего образования о внесении изменений в законодательство. Но вы же понимаете, что это не быстро. Только после этого мы сможем что-то сделать.

Что касается намерения сделать Аркалыкскую больницу, имеющую дефицит кадров, межрайонной, то позиция ведомства такова: появятся новые отделения, новое оснащение, новые должности соответственно - будет куда специалистов звать. Дескать, пока нет отделения - нет и специалистов, не на что их в Аркалык приглашать.