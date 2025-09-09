Прежде чем выдать заем, банки и микрофинансовые организации в Казахстане оценивают не только кредитную историю, но и коэффициент долговой нагрузки (КДН). Это один из ключевых критериев: он показывает, насколько доходы человека позволяют справляться с долгами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото:depositphotos.com

Как считается КДН

Формула проста: сумма всех ежемесячных выплат по кредитам делится на среднемесячный доход за последние шесть месяцев. В расчет входят ипотека, автокредиты, потребительские займы, микрокредиты и даже кредитные карты — даже если лимитами вы не пользуетесь. Доход учитывается только официальный и подтвержденный документами: зарплата, пенсия, доходы ИП и т. п.

Примеры расчета

Если ваш доход составляет 300 000 тенге , а выплаты по кредитам — 120 000 тенге , то КДН = 0,4. Это допустимо.

, а выплаты по кредитам — , то КДН = 0,4. Это допустимо. Если платежи достигают 180 000 тенге , коэффициент поднимается до 0,6. Это выше нормы, и банк, скорее всего, откажет в новом займе.

, коэффициент поднимается до 0,6. Это выше нормы, и банк, скорее всего, откажет в новом займе. Даже если у вас есть кредитная карта с лимитом 500 000 тенге, которой вы не пользуетесь, банк все равно учтет этот лимит как потенциальный долг.

Норма по закону

В Казахстане предельное значение КДН составляет 0,5. То есть все ежемесячные выплаты по кредитам не должны превышать половины дохода. Это ограничение закреплено в законодательстве и введено, чтобы предотвратить закредитованность населения. Контроль за соблюдением нормы осуществляет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Почему банки обращают внимание на КДН

Коэффициент помогает оценить риски: если показатель высокий, есть вероятность, что заемщик не сможет погашать долг вовремя. Для клиента это значит отказ в новом кредите или повышение процентной ставки. Для банка — защита от невозвратов.

Что делать, если КДН высокий

Закройте мелкие кредиты или реструктурируйте долги.

Снизьте лимит по кредитным картам или откажитесь от лишних карт.

Подтвердите дополнительные доходы — аренда недвижимости, подработка, бизнес.

Не подавайте заявки сразу в несколько банков — отказы ухудшают кредитную историю.

Долгосрочные последствия

Слишком высокий КДН может привести к отказам в займах, росту долговой нагрузки и ухудшению кредитной истории. Если же показатель низкий, у заемщика больше шансов получить новый кредит на выгодных условиях.

Знание своего КДН позволяет заранее оценить шансы на одобрение кредита и избежать неприятных сюрпризов при подаче заявки.