Одна цифра решает, кому в Казахстане дают кредиты – финрегулятор
Прежде чем выдать заем, банки и микрофинансовые организации в Казахстане оценивают не только кредитную историю, но и коэффициент долговой нагрузки (КДН). Это один из ключевых критериев: он показывает, насколько доходы человека позволяют справляться с долгами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Как считается КДН
Формула проста: сумма всех ежемесячных выплат по кредитам делится на среднемесячный доход за последние шесть месяцев. В расчет входят ипотека, автокредиты, потребительские займы, микрокредиты и даже кредитные карты — даже если лимитами вы не пользуетесь. Доход учитывается только официальный и подтвержденный документами: зарплата, пенсия, доходы ИП и т. п.
Примеры расчета
- Если ваш доход составляет 300 000 тенге, а выплаты по кредитам — 120 000 тенге, то КДН = 0,4. Это допустимо.
- Если платежи достигают 180 000 тенге, коэффициент поднимается до 0,6. Это выше нормы, и банк, скорее всего, откажет в новом займе.
- Даже если у вас есть кредитная карта с лимитом 500 000 тенге, которой вы не пользуетесь, банк все равно учтет этот лимит как потенциальный долг.
Норма по закону
В Казахстане предельное значение КДН составляет 0,5. То есть все ежемесячные выплаты по кредитам не должны превышать половины дохода. Это ограничение закреплено в законодательстве и введено, чтобы предотвратить закредитованность населения. Контроль за соблюдением нормы осуществляет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Почему банки обращают внимание на КДН
Коэффициент помогает оценить риски: если показатель высокий, есть вероятность, что заемщик не сможет погашать долг вовремя. Для клиента это значит отказ в новом кредите или повышение процентной ставки. Для банка — защита от невозвратов.
Что делать, если КДН высокий
- Закройте мелкие кредиты или реструктурируйте долги.
- Снизьте лимит по кредитным картам или откажитесь от лишних карт.
- Подтвердите дополнительные доходы — аренда недвижимости, подработка, бизнес.
- Не подавайте заявки сразу в несколько банков — отказы ухудшают кредитную историю.
Долгосрочные последствия
Слишком высокий КДН может привести к отказам в займах, росту долговой нагрузки и ухудшению кредитной истории. Если же показатель низкий, у заемщика больше шансов получить новый кредит на выгодных условиях.
Знание своего КДН позволяет заранее оценить шансы на одобрение кредита и избежать неприятных сюрпризов при подаче заявки.
