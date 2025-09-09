В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Аллегиант» 13 сентября в рамках вечера бокса пройдет поединок в тяжелой весовой категории между Иваном Дычко (15-0, 14 КО) из Рудного и американцем Джермейном Франклином-младшим (23-2, 15 КО).

Иван Дычко с тренером из США Томасом Янкелло / Фото ufc.com

Основным же событием этого вечера бокса, организатором которого являются президент UFC Дана Уайт и министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, станет бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом «Канело» (Мексика) и Теренсом Кроуфордом (США), считающийся одним из главных противостояний года.

Поединок Дычко - Франклин рассчитан на десять раундов, а известный сайт BoxRec.com оценил этот бой в «три звезды» из пяти, что является наивысшей оценкой в карьере Ивана Дычко, проводившего до этого «однозвездочные бои». Джермейн Франклин-младший станет сильнейшим соперником рудничанина, бой с которымв определенной степени будет тестом на мастерство.

Очередной соперник Ивана Дычко известен боями с топ-боксерами супертяжелого дивизиона. В ноябре 2022 года он встречался с экс-претендентом на чемпионский титул британцем Диллианом Уайтом (28-3) и впервые уступил на профи-ринге. А в апреле 2023 года провел бой с еще одним британским боксером - экс‑чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, чемпионом Олимпийских игр 2012 года и обидчиком Ивана Дычко в полуфинале этих Игр Энтони Джошуа (24-3) и потерпел второе поражение, вновь отстояв все 12 раундов.

После этих поединков Джермейн Франклин выиграл еще два боя: в июле 2023 г. у мексиканца Иссака Муньоса Гутьерреса (18-1-2, 15 КО) и в мае 2024 г. у американца Девин Варгас (23-2, 10 КО). До встречи с Дычко не боксировал больше года. А в любительской карьере Франклин входил в сборную США, становился победителем национального турнира «Золотые перчатки» в 2014 г. и был финалистом этого турнира в 2013 г.

Иван Дычко в любительской карьере был двукратным чемпионом Азии, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Для Дычко бой с Джермейном Франклином - большая мотивация одержать победу нокаутом, что не смогли в свое время сделать топы дивизиона. И андеркард боя «Канело» - Кроуфорд это идеальное место, чтобы показать все, на что способен тяжеловес из Рудного.

Однако американский промоутер Дмитрий САЛИТА уверен, что у Ивана Дычко есть слабые места, которые Франклин способен использовать. В интервью The Ring Салита сказал, что Дычко - талантливый боксер, умеющий работать. Но есть нюанс:

- По тому, что я видел, если дать ему дистанцию и позволить диктовать темп, то обычно его сила и навыки берут верх. Но если оказывать давление и быть с ним физически жестким, он теряется и реагирует не лучшим образом. И это было заметно еще в любительской карьере. Да, у него есть громкие победы, но есть и поражения. Он очень хороший боец, но, если Джермейн Франклин выйдет в своей лучшей версии, я считаю, он способен победить Дычко. К тому же это отличный бой сам по себе.

Иван ДЫЧКО, находясь в тренировочном лагере в Питтсбурге с наставником из США Томасом Янкелло, известным своей работой с экс-чемпионом мира в легком весе Полом Спадафорой, в интервью пресс-службе UFC так оценил свою готовность.

- Мне нравится быть на большом стадионе со множеством людей, но я люблю быть в ринге, чтобы показать свой уровень бокса, так что для меня это просто очередной бой. Я считаю, что сейчас - мой пик, потому что я чувствую себя отлично физически и ментально. В Питтсбурге хорошая школа бокса, а Томас Янкелло - настоящий профессионал. Мне нравится его школа. Я хотел бы, чтобы все развивалось быстрее, ведь я уже давно в боксе и чувствую, что готов. Почему бы и нет? Не вижу проблем.

А в интервью The Ring Иван Дычко отметил значимость предстоящего боя:

- Я думаю, что это новый уровень для меня. Это большое событие в мире, и для меня это большой ивент. У Франклина богатый опыт, он обладает хорошими навыками. Я готовлюсь к хорошему поединку. Это будет важный бой в моей карьере. Поединок может оказаться тяжелым, но эмоционально я спокоен и расслаблен. Я не чувствую давления. Фанаты увидят прекрасный бокс и прекрасный нокаут от меня.

Работающий с Иваном Дычко менеджер Элвис КРЕСПО в интервью UFC.com высказался о том, как сложно искать соперников его подопечному:

- Иван Дычко очень предан своему делу. Он приезжает в лагерь и проводит по 8-9 месяцев в Америке ради одного боя. Он пошел на многие жертвы и очень терпелив - он уже пять лет как готов к большим боям, но никто не пытался открыть дверь и дать ему такую возможность. И мы рады, что теперь она у него есть. Мы рады, что Джермейн Франклин согласился на этот бой, потому что многие супертяжи отказываются драться с Дычко. Они не хотят выходить против него на ринг. Его смело можно назвать самым избегаемым супертяжеловесом в мире. Я предлагал очень многрим британским супертяжеловесам провести бой с ним, и все отказались.