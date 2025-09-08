По прогнозам синоптиков, во вторник, 9 сентября, ночью на западе и севере, а в дневное время на большей части территории области будут идти дожди с грозами, местами возможен шквал и град. На севере и востоке ночью и утром ожидается туман.

В среду, 10 сентября, по области прогнозируются грозовые дожди, на севере и востоке сильные. Местами - шквал, град.





В Костанае в ближайшие два дня дождь, гроза.

- Во вторник и среду по ночам термометры покажут 5-10, на юге 13 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем во вторник ожидаемая температура воздуха 13-19, на юге 21 °С. В среду день будет менее теплым: 10-15, на юге 18 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 8-10 °С, днём 15-17 °С. В среду: ночью 8-10 °С, днём 13-15 °С.

В ближайшие двое суток ожидается переменный северный - северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



