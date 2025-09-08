Они рассказали «НГ» о ходе разбирательства с акиматом города. Видеописьмо президенту планировалось крайней мерой. Хотя изначально нужно было лишь привести в порядок уже отремонтированную крышу. Что довело жильцов?

- С пятого по первый этаж бежит вода, - писал в редакцию в августе житель дома № 58 по ул. Каирбекова Алексей РУДЕНКО. - В мае 2025 года делало ремонт кровли крыши ТОО «Прайм строй» по госпрограмме. После ремонта крыши у нас еще сильнее побежала вода.

Фото Алексея Руденко

- В результате проверки дефект выявлен на кровле второго подьезда, - отвечали тогда на запрос «НГ» в акимате Аркалыка. - В связи с этим подрядчику направлено претензионное письмо. До 25 августа подрядчик обязуется устранить дефекты. Поскольку балкон, через который происходит протечка, относится к объектам частной собственности, его ремонт не входит в зону ответственности коммунальных служб. Собственнику квартиры на 5 этаже необходимо в кратчайшие сроки произвести ремонт балкона во избежание дальнейших протечек и нанесения ущерба другим жильцам.

Позже Алексей Руденко подтвердил «НГ»: подрядчик ремонтирует кровлю. Но всплыла новая проблема - вода побежала по стенам внутри квартир.

Фото Алексея Руденко

Аркалыкчанин обратился с официальным заявлением к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову.Требует доделать крышу, заделать внешние швы на фасаде здания и утеплить дом перед зимой. Срок ответа - до 11 сентября.

- Если вопрос не решится, будем делать видеообращение к президенту, так как 15 сентября он собирается приехать в Аркалык, - писал «НГ» Руденко.

Сегодня, 8 сентября, в акимате Аркалыка ему ответили: на заделку швов нашли спонсора, а на остальные нужды дома денег из бюджета можно не ждать.

"За счет привлеченных средств швы дома будут заделаны, - цитирует Алексей Руденко результаты переписки с акиматом. - Спонсора нашли, подрядчика нашли. Скоро начнет. Бюджетная заявка не подана, потому что мы не успеем провести конкурс,. определить подрядчика и выполнить работу. Из бюджета средства выделяются не так быстро. Мы в этом году ведем работу по выделению средств на следующий год. Не только ваш дом в таком состоянии. Поэтому мы просить будем средства и на другие дома".

Кадр из видео

Сейчас жильцы активно распространяют в соцсетях свое видеобращение президенту:

- Вы не слуги народа, получается, если вы не услышите нашу просьбу! - говорит аркалыкчанин на видео. - Мы не раз просим обшивку, 6 месяцев уже прошло, никакой обшивки нет! Мы просим нас услышать! В нашем доме проживают два особенных ребенка. Они дышат этой сыростью, этой плесенью! Полная антисанитария! Но наш акимат не хочет нас услышать! Аким наши просьбы отвергает об обшивке дома! ЖКХ смеется над нашими обращениями, ссылаясь на то, что нет денег! Мы что, не люди?

На втором фрагменте видео жильцы просят главу отдела ЖКХ акимата Аркалыка Абылая Турганова ответить на их вопрос о том, будет ли его отдел обшивать дом. Тот отвечает, что в этом году денег из бюджета не выделено, и уходит.