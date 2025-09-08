В Жангельдинском районе после сообщений о якобы брошенных отходах при разделке туш сайгаков на место выехала рабочая группа с участием акимата и ветеринарных служб, однако факты не подтвердились, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

«В связи с распространившейся информацией о якобы брошенных отходах при разделке туш сайгаков в Жангельдинском районе Костанайской области 6 сентября 2025 года, сообщаем следующее. В целях проверки факта на место была оперативно направлена рабочая группа с участием сотрудников акимата и ветеринарных служб, наличие останков не обнаружено. Составлен комиссионный акт обследования территории», - говорится в сообщении.

Таким образом, сведения о якобы оставленных без утилизации останках не подтвердились.

В минэкологии напоминили, что за распространение и содействие распространению недостоверной информации в Казахстане предусмотрена ответственность, включая уголовную.

Источник фото: Пресс-служба минэкологии