Сколько килограммов «потянет» школьник: Минздрав РК назвал нормы веса рюкзаков
8 сентября 2025, 09:08 | Общество
Неправильно подобранный или слишком тяжелый рюкзак может навредить здоровью и осанке школьников, передает корреспондент агентства Kazinform.
Фото: pexels
Согласно приказу Минздрава РК № ҚР ДСМ-76, вес портфеля не должен превышать:
- для 1–3 классов – до 2 кг
- для 4–5 классов – до 2,5 кг
- для 6–7 классов – до 3,5 кг
- для 8–11 классов – до 4,5 кг
При этом общий вес рюкзака не должен быть больше 10% массы тела ребёнка.
Что касается общих рекомендаций, выбирать рюкзак следует с широкими мягкими лямками, ортопедической спинкой и светоотражателями. Материал должен быть легкими водоотталкивающим.
Родителям рекомендуется регулярно проверять портфель на лишние вещи, напоминать детям носить его на двух плечах и обсуждать с учителями возможность оставлять часть учебников в школе.
