В Министерстве труда и соцзащиты РК предлагают не давать адресную соцпомощь тем, у кого есть кредиты и депозиты. Действующий механизм не всегда отражает реальное финансовое положение семей. Вы согласны с этим? Да. Денег в бюджете и так не хватает. Не нужно помогать тем, кто сам справляется.

Скорее да. Но нужны такие правила, чтобы не обделить реально нуждающихся.

Скорее нет. Едва ли власти смогут разобраться с каждым получателем индивидуально.

Нет. Не от хорошей жизни получатели АСП вынуждены брать кредиты.

