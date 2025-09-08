Новости

Сколько килограммов «потянет» школьник: Минздрав РК назвал нормы веса рюкзаков

8 сентября 2025, 09:08 |  Общество

Неправильно подобранный или слишком тяжелый рюкзак может навредить здоровью и осанке школьников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: pexels

Согласно приказу Минздрава РК № ҚР ДСМ-76, вес портфеля не должен превышать:

  • для 1–3 классов – до 2 кг
  • для 4–5 классов – до 2,5 кг  
  • для 6–7 классов – до 3,5 кг  
  • для 8–11 классов – до 4,5 кг 

При этом общий вес рюкзака не должен быть больше 10% массы тела ребёнка.

Что касается общих рекомендаций, выбирать рюкзак следует с широкими мягкими лямками, ортопедической спинкой и светоотражателями. Материал должен быть легкими водоотталкивающим.

Родителям рекомендуется регулярно проверять портфель на лишние вещи, напоминать детям носить его на двух плечах и обсуждать с учителями возможность оставлять часть учебников в школе.