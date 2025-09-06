Кумара Аксакалова можно смело назвать самым открытым акимом, достаточно отметить, что его запросто можно встретить прогуливающимся по улицам Костаная. Но похоже, что это его чуть ли не единственное достижение, пишет портал ulysmedia.

Фото ulysmedia

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов персона довольно противоречивая. С одной стороны, в СКО, где он руководил регионом с 2017 года, ему присвоили неофициальное звание - «народный». И не только за то, что он ходил пешком по Петропавловску и свободно общался с горожанами. И в пресс-туры ездил не на служебном авто, а в автобусе с журналистами. При нем в области открылось несколько крупных производств, начался строительный бум жилья и крупных социальных объектов. В общем регион в целом и областной центр в частности, что называется начали «оживать». И при этом за пять лет ни одного более-менее крупного скандала. Аксакалов не изменил имиджу открытости и с переходом в новый регион.

Но в качестве главы Костанайской области, куда его назначили в 2022 году, он скорее прославился совсем другим. Это и паводки 2024 года, когда Аксакалов стал одним из тех, кого президент «удостоил» личного предупреждения. И появление акима на местах, воспринималось уже не как переживание за народ, а как следствие президентского нагоняя.

А на днях суд выдал санкцию на арест экс-главы областного управления здравоохранения. Особых подробностей нет, но предположительно арест связан с госзакупками. Аким заявил, что Данияр Джандаев был ранее снят с должности как раз из-за нарушений и недоработок. Это заявление Аксакалова несколько не бьется с сообщениями акимата, что Джандаев уволился по собственному желанию, в связи сменой места жительства. К тому же он пришел в область всего на полгода раньше Аксакалова, и получается акиму понадобилось почти три года, чтобы понять, что Джандаев «нарушает и недорабатывает». При этом региональные СМИ и соцсети постоянно поднимали существующие в здравоохранении проблемы, указывая, что они не решаются. И игнорирование Аксакаловым подобной информации мало вяжется со званием «народный аким».

Младенцы и финансы

Кумар Аксакалов принял область в декабре 2022, то есть для реализации четырехлетнего плана развития региона у него оставалось три года. Но шанса справиться с этим у акима не было, даже теоретического. Поскольку планировщики намеревались добиться в регионе «создания комфортной среды проживания и приближение качества жизни населения к уровню развитых стран». Правда есть уточнение, что это стратегическая цель, и не исключено, что 2022-2025 должны были стать первым шагом к успеху. Но второй шаг подразумевает, что с первым регион успешно справился. Но это не так, и за оставшиеся четыре месяца вряд ли ситуация изменится кардинально.

Судя по отчету акимата, подавляющее большинство запланированного в 2024 году исполнено, а целевые индикаторы достигнуты. Правда в основном это касается проведения акций и мероприятий. И еще частного бизнеса, который вкладывался в свое развитие. Но на все «не исполненное» есть объективные причины.

Например, коэффициент детской смертности неожиданно оказался высоким, а все потому, что в прошлом году был зафиксирован «слишком низкий процент рождаемости». То есть озаботься жители области демографией, то и смертность младенцев была бы не так заметна.

Также причинами неисполнения или «частичного исполнения» планов стали проблемы с финансированием и перенос проектов на 2025 год. Отметим, выступая в СМИ, Кумар Аксакалов неоднократно акцентировал, что основным приоритетом считает массовую газификацию региона. И в этом направлении претензий нет. Новые газораспределительные станции открываются сравнительно часто. Учитывая, что Костанайская область электроэнергии потребляет больше, чем производит, газификация важна для развития бизнес-среды. И в прошлом году были запущены новые производства, причем именно в обрабатывающей промышленности. Согласно комплексному плану развития ежегодный прирост экономики должен был составлять в среднем 3,5%, и в принципе эту задачу акимат перевыполнил с большим запасом.

Однако в целом наблюдается замедление темпов: если в 2023 году промышленность региона выросла на 11,1%, то в 2024 на 9%. За полгода 2025 всего на 4,3%, и учитывая нынешнюю динамику может и не дотянуть до показателей 2024. С производством товаров АПК глубокой переработки, то есть не сырья, дела обстоят тоже не однозначно. Объемы экспорта растут, причем не менее чем на 10 тыс. тонн в год.

Но в 2024 году планы по переработке молока и мяса провалились. А виноватыми назвали Россию и Беларусь, которые «нарастили поставки более дешевой продукции».

Рожать не хотят, жалуются больше

Учитывая, что стратегическая цель плана - повышение благосостояния населения региона, можно констатировать что за прошедшие 4 года ситуация не улучшилась.

Во-первых, идет отток населения, только за последние три года регион потерял более 12 тысяч человек. И это несмотря на программу переселения с казахстанцев из южных регионов. Не хотят жители области и рожать.

Уровень естественного прироста падает с 2022 года, причем в разы. Если в 2023 году естественный прирост населения составлял около 1,5 тыс. человек, то в 2024 всего 713.

Уровень официальной безработицы стабильно падает на 0,1% третий год, но 4,7%, это похоже стандартный показатель для большинства регионов, поэтому особого доверия не вызывает.

Средняя зарплата по региону около 370 тысяч тенге, но в этом году индекс реальной зарплаты снижается по сравнению с прошлым годом в половине районов области.

Еще индикатором эффективности работы областного акимата могут служить обращения граждан. В третьем квартале 2023-го в местные исполнительные органы обратились с жалобами около 13 тысяч раз, в первом квартале 2025 – 16 тысяч. И ежеквартально в топе жалоб две темы – ЖКХ и социальная защита.