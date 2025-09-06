Национальный банк Казахстана напомнил: в ближайшее время из оборота поэтапно выйдут сразу четыре старые банкноты. Это связано с обновлением дизайна и защитных элементов купюр, пишет digitalbusiness.kz

Фото digital.business.kz

Еще можно

Пока действует период параллельного обращения, когда и старые, и новые деньги принимаются наравне. Но у каждой банкноты есть свой крайний срок, после которого старый образец уже нельзя будет использовать в магазинах.

Запоминаем даты

5 000 тенге (старого образца) - выходит из оборота 24 сентября 2025 года. Нацбанк подчеркнул, что продлевать срок не будут, поэтому такие купюры стоит потратить или обменять заранее;

2 000 тенге - старые купюры действуют до 24 июня 2026 года;

10 000 тенге - старые купюры принимаются до 27 июня 2026 года;

1 000 тенге - старые купюры будут действовать до 27 марта 2027 года.

Если опоздали

После завершения срока параллельного обращения старые банкноты можно будет обменять в банках, но расплачиваться ими уже не получится. Если у вас дома или в кассе остаются старые купюры - лучше заранее проверить номиналы и обменять без спешки, чтобы не оказаться с «неприменимыми» деньгами на руках.