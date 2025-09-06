Нацбанк советует казахстанцам пересчитать наличные - сразу четыре банкноты выходят из обращения
Национальный банк Казахстана напомнил: в ближайшее время из оборота поэтапно выйдут сразу четыре старые банкноты. Это связано с обновлением дизайна и защитных элементов купюр, пишет digitalbusiness.kz
Еще можно
Пока действует период параллельного обращения, когда и старые, и новые деньги принимаются наравне. Но у каждой банкноты есть свой крайний срок, после которого старый образец уже нельзя будет использовать в магазинах.
Запоминаем даты
5 000 тенге (старого образца) - выходит из оборота 24 сентября 2025 года. Нацбанк подчеркнул, что продлевать срок не будут, поэтому такие купюры стоит потратить или обменять заранее;
2 000 тенге - старые купюры действуют до 24 июня 2026 года;
10 000 тенге - старые купюры принимаются до 27 июня 2026 года;
1 000 тенге - старые купюры будут действовать до 27 марта 2027 года.
Если опоздали
После завершения срока параллельного обращения старые банкноты можно будет обменять в банках, но расплачиваться ими уже не получится. Если у вас дома или в кассе остаются старые купюры - лучше заранее проверить номиналы и обменять без спешки, чтобы не оказаться с «неприменимыми» деньгами на руках.
