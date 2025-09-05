Ночью в одном из дворов Костаная был угнан незапертый автомобиль ВАЗ 21099, оставленный с ключами в замке зажигания. Угонщик, не справившись с управлением, совершил столкновение с тремя машинами — BMW, Toyota Alphard и Fiat, после чего скрылся с места происшествия.

Наряды полиции были незамедлительно ориентированы на розыск подозреваемого, - пишут в пресс-службе ДП области. - На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой старший криминалист оперативно-криминалистической группы Данияр Нурканов. Во время осмотра он изъял отпечатки пальцев с автомобиля, и при проверке по базе данных была установлена личность, причастная к угону. Им оказался 27-летний житель Костаная. По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится досудебное расследование. Кроме того, будет дана правовая оценка обстоятельствам ДТП, а также рассмотрен вопрос возмещения материального ущерба, причинённого владельцам пострадавших автомобилей.

В пресс-службе ДП напоминают о необходимости бережного отношения к своему имуществу.

Фото пресс-службы ДП области