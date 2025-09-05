О перекрытии пр. Аль-Фараби в границах ул. Чехова - ул. Баймагамбетова с 6 сентября по 8 сентября на ремонтные работы сообщил сегодня отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная на своей странице в Инстаграм.

Фото Олега ПАКА

В связи с этим будут изменены схемы движения маршрутов № 2, № 3, № 8, № 19, № 38.