Вопрос прозвучал на брифинге 4 сентября с участием руководства облздрава. Журналисты описали многим знакомую ситуацию: ты в палате, приходит доктор и приносит список того, что тебе нужно докупить. Это законно?

Куат Альмагамбетов - первый слева

- Есть утвержденные протоколы лечения того или иного заболевания. Если, согласно протоколов, вам назначены медикаменты, которые там прописаны, вам должны их обеспечить в стационаре, - пояснил и.о. главного врача Костанайской городской больницы Куат АЛЬМАГАМБЕТОВ. - Если к вам подходит доктор и говорит, что нужно купить те или иные препараты, вам необходимо - я здесь через журналистов обращаюсь к гражданам - обратиться в службу поддержки пациентов, которая есть в больнице. Там получите полную консультацию о том, входит ли этот препарат в список бесплатных для стационара или нет, и тогда вы вынуждены будете его покупать. Но это маловероятно.

Журналисты уточнили: значит, если вам говорят в больнице купить что-то - это нарушение закона?

- Повторю - обратитесь в СПП. Если там вам скажут, что назначенного препарата нет в перечне бесплатных, вы либо решите купить его, либо вам предлагают альтернативный, имеющийся в больнице, - сказал Альмагамбетов. - У нас в стационаре такое часто происходит: пациенты обращаются, мы им даем разъяснения.

Служба поддержки пациентов, подчеркнули на брифинге, есть во всех государственных медицинских организациях.

Фото автора