Премьер Казахстана заявил об урезании расходов, передаёт Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz

Правительство страны продолжает работу по сокращению неприоритетных расходов и оптимизации бюджета. Премьер-министр Олжас Бектенов высказался, что заявки на сумму свыше 8 трлн тенге исключены из бюджета.

"Что касается бюджетных расходов, действительно, мы понимаем необходимость их сокращения и работаем в этом направлении. К примеру, при формировании бюджета текущего 2025 года исключены заявки администраторов бюджетных программ по неприоритетным расходам. На сумму в 34 триллиона тенге поступило заявок, мы удовлетворили только 25 триллионов и 700 миллиардов", - сообщил Олжас Бектенов на расширенном собрании фракции партии Amanat.

Премьер отметил, что правительством на постоянной основе ведется работа по оптимизации затрат.

"Конечно, идет постоянная ревизия и текущих расходов государственных органов. Мы урезаем те расходы, которые не дают какого-то экономического эффекта. Это различного рода мероприятия и тому подобное", - подчеркнул премьер-министр Казахстана.

Бектенов также сообщил, что по линии социальных расходов Министерство труда и соцзащиты на сегодня ведет активную работу по оптимизации той нагрузки, которую государство несет в социальной сфере.

"Речь не идет об урезании помощи тем людям, которые действительно в ней нуждаются. Речь идет об исключении системы социальной помощи людям, которые по всем параметрам не подходят под категории нуждающихся. Мы разбили сейчас цифровую карту семьи, внедрили, разбили все население Казахстана на шесть категорий. Шестая категория – это люди, которые имеют жилье, имеют автотранспорт, имеют работу, но при этом получают социальные выплаты от государства. Мы их сейчас исключаем", - отметил премьер-министр.

По его словам, сейчас в Караганде и Шымкенте идет пилотный проект, который могут внедрить позже во всех регионах республики.

"Благодаря этой работе за 2024 и 2025 годы мы почти 290 миллиардов тенге смогли сэкономить. Это в основном средства местных бюджетов. В следующем году, по нашим расчетам, сможем сэкономить еще 165 миллиардов тенге минимум. Это достаточно большие средства, которые мы направляем на приоритетные направления", - резюмировал Бектенов.

Ранее в правительстве заявляли, что сократили расходы на проведение различных мероприятий (Международный экономический форум Астана, XII Форум машиностроителей Казахстана, конкурс на соискание премии "Алтын сапа", выставка "Лучший товар Казахстана" и так далее).

Кабинет министров также запустил пересмотр неприоритетных проектов, особенно капиталоемких, таких как строительство зданий, ремонтные работы и капитальные вложения. Также под нож попали низкоэффективные субсидии, в частности, поддержка внутренних авиамаршрутов и железнодорожных перевозок.

В мае этого года премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с экономистами, на которой обсудили ключевые вопросы экономического развития страны. В ходе встречи рассмотрена деятельность правительства по оптимизации неприоритетных расходов и перераспределению средств на значимые направления с акцентом на эффективность. По итогам обсуждения премьер-министр поручил Министерству национальной экономики проработать озвученные предложения.

Напомним, Президент поручал правительству обеспечить тотальную экономию средств. "Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к чиновникам.