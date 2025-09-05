Проект двухгодичный. И проблемный. С подрядчиком заказчику - областной больнице - пришлось судиться из-за срыва сроков. Сейчас стороны находятся в состоянии медиации, то есть примирения. И подрядная организация ТОО «RAКADA GROUP» продолжает работу.

Речь идет о корпусе № 3 больницы, в котором располагался областной родильный дом, ставший после административных реформ частью перинатального центра. Во время пандемии его отдавали под нужды ковидных больных. С тех пор по профилю он не работал.

А вообще роддом в этом здании открыли в 1993 году, здесь принимали сельских женщин, вели самые сложные случаи. Около 20 лет лечебное учреждение функционировало без капитального ремонта. Средства на него, почти миллиард тенге, были выделены в 2024 году.

- Деньги большие, поэтому ремонт разделили на два этапа. В прошлом году было выполнено около 45% всего объема. Отставание по срокам - вина подрядчика, но сейчас он выполняет условия медиативного соглашения. Мы говорили с ним. Обещает добавить на объект работников и завершить все к 1 октября, - прокомментировал ситуацию 4 сентября на пресс-конференции заместитель руководителя управления здравоохранения Ерболат ДОСПАНОВ.

Если подрядчик уложится в срок и все процедуры приемки объекта после капитального ремонта пойдут гладко, есть надежда, что до конца текущего года обновленное медучреждение начнет принимать рожениц.

