На недавней сессии маслихата аким Костанайской области Кумар АСКАКАЛОВ отчитывался перед депутатами о своей работе за год в формате «план-факт». Для начала перечислил самые перспективные направления в сфере экономики. К традиционным для Костанайской области добавилось транспортно-логистическое.

Дорога Центр - Запад пройдет через Аркалык и снимет проблему его изолированности (откройте схему в отдельной вкладке, чтобы посмотреть в большем. размере)

Заводы, центры, хабы

Впрочем, к традиционным-то сегодня можно отнести лишь сельское хозяйство, причем уже с креном на развитие переработки произведенного в хозяйствах сырья. Что касается горнодобычи, то и ее значение смещается в сторону освоения новых переделов, поэтому говорят о черной металлургии. Из реально новых направлений - автомобилестроение, которое обрастает локализационными предприятиями. Аким упомянул завод KIA, который, по его словам, к вводу готов, и с конвейера которого даже сошел первый автомобиль. До конца года неподалеку от него начнет действовать большое предприятие по выпуску автокомпонентов, которое будет изготавливать бамперы, зеркала, электрические жгуты, системы выхлопа и т. п., ориентируясь в первую очередь на потребности KIA. А в следующем году должен заработать еще один локализационный центр - для нужд других казахстанских автозаводов.

ТОО «KamLitKZ» реализует два масштабных заводских проекта.

Обрели наконец реалистичные контуры планы по созданию комплексов по глубокой переработке зерна. Для одного уже определили место в Федоровском районе, в сентябре, сказал аким, подпишут меморандум с китайской компанией. Второй хаб будет построен близ Рудного. Планировали его в Костанае, но не нашлось площадки, чтобы были соблюдены санитарные нормы по удаленности от жилья.

Третий порт в РК

Все перечисленное предполагает прежде всего интенсивное движение товаров, нарастание объема импортно-экспортных операций.

- Развитие промышленного производства и планирование новых инвестиционных проектов требует опережающего развития транспортной и складской инфраструктуры, особенно вблизи индустриальных зон, - сказал Аксакалов. - Именно поэтому сегодня мы активно работаем над формированием современного логистического хаба. Сейчас особенно четко вырисовывается необходимость в нем для области.

В этом году в Костанае, на территории индустриальной зоны, началось строительство международного транспортно-логистического комплекса, так называемого сухого порта. Мощность перевалки 400 тыс. контейнеров или более 11 млн тонн груза в год. Акционером в проект вошло АО «Казахстан темир жолы».

- Они вливают свои деньги, есть еще ряд частных инвесторов, - рассказывал аким депутатам, - это очень большой комплекс, занимает свыше 130 га. Порт позволит местным производителям выходить на новые рынки, снижая логистические издержки, так как объединяет в себе терминал, складские мощности, сервисы по перегрузке, растаможке, упаковке и маркировке. Это большие возможности для бизнеса. Произвести - одно, не менее важно продать, отправить на экспорт. Кроме того, такой комплекс сделает нас еще более привлекательными для инвесторов, учитывая географическое преимущество региона. Сейчас в Казахстане есть ведущий международный транспортно-логистический комплекс с выходом к морю - это порт Актау, функционирует сухой порт на границе с Китаем. Наш будет третьим. Кстати, новый транспортно-логистический комплекс начали строить в Тоболе. Он небольшой. Но расширит возможности для экспорта продукции сельхозпроизводителей.

Минус сотни километров

Но основа основ логистической привлекательности области - это дороги. На одной географии даже в выгодно расположенной приграничной области далеко не уедешь.

- В текущем году на развитие транспортной инфраструктуры области направлено 102 млрд тенге, что в 1,4 раза больше, чем в 2024 году. Проводится ремонт 1 300 км автодорог общего пользования на 104 участках, - докладывал маслихату Кумар Аксакалов. - Начатареализация проекта «Центр - Запад» от Астаны через Аркалык, Торгай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Этот проект - поручение президента. Новая дорога сократит прямой путь на 549 км, охватит 13 населенных пунктов с населением 70 тыс. человек и решит проблему изолированности отдаленных районов Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областей. Весь транспорт с западных регионов страны напрямую пойдет через Аркалык в Астану. Это большие возможности для нашего региона.

На территории Костанайской области строительство дороги началось в июне этого года, одновременно в Аркалыке и селе Торгай Жангельдинского района. На слайде, который иллюстрировал доклад акима, обращали на себя внимание отметки «Иргиз - Торгай. 223 км, дорога отсутствует», «Аркалык - Сочинское - Егиндиколь, 225 км, дорога отсутствует», «Жантеке - Егиндиколь, 61 км, щебеночное покрытие, неудовлетворительное».

И если эта дорога - пока в будущем, то о нескольких решенных проблемах транспортной инфраструктуры акиму уже было что сказать.

- В этом году завершился ремонт дороги Костанай - Мамлютка на участке от Узунколя до Троебратского, - отчитался он. - Кто раньше ездил по этой дороге, наверняка вспоминает ее. Я тоже. С советских времен там можно было ездить только на уазиках. А как минимум половина населения Узункольского района живет в той части, где эта дорога проходит. Там к тому же располагается большой элеватор... Следующее направление - от границы нашей области в сторону Оренбургской. Это в Житикаринском районе. 30 лет там плохой асфальт, дорогу просто измахратили. Вот эта работа тоже близка к завершению. Остался небольшой участок. И это самая короткая дорога на Оренбург. На днях я был в Милютинке. Жители довольны, потому что никто же не хочет своимашины кончать... Дорога от поселка Сарыколь до границы СКО, вы же помните, паводком там все затопило, разрушило. Сделали ее. Открывается хороший коридор по нашей территории. Теперь очередь за североказахстанцами. Я с Гауезом Торсановичем (Нурмухамбетов, аким СКО - «НГ») постоянно на связи. Прошу, чтобы ускорили работы, это разгрузит дорогу, которая идет на Астану через Атбасар, и стоит без ремонта.

Аркалыкский узел

Область старается, чтобы узел был все-таки не Гордиев. А транспортный. «Распечатать» тупиковый Аркалык - это значит дать ему шанс на вторую полноценную жизнь. Пока в эту цель деньги вливает государство. С надеждой, что бизнес там воскреснет и задвигается или придет новый.

Главный расчет, конечно, на дорогу Центр - Запад. Кроме того, до конца года в Аркалыке будет завершено восстановление аэропорта. Его аким назвал одним из «ключевых объектов региональной логистики». Проект предусматривает строительство терминала, реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. Планируется организация рейсов в Костанай, Астану и Алматы.

- Все это создаст не просто дополнительный транспортный коридор в южном регионе области, а придаст новый импульс развитию бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность региона, - перечислял глава области, - и, самое главное, будут созданы благоприятные условия для населения.

Ударим дорогами по разрыву

Про население у депутатов был вопрос. О том, почему, дескать, мало строим крупных спортивно-досуговых объектов в последние годы. Даже планы как-то не звучат.

Аким области в докладе много внимания уделил вопросам дорожного строительства /Фото Галины КАТКОВОЙ

- У нас в области 36% людей живет на селе. Мы знаем, что большой отток идет оттуда. Почему? Потому что там элементарной инфраструктуры нет. Тех же дорог. Там проблемы с водой, с Интернетом. Школы вынужденно закрываются. Поэтому сейчас один из самых важных вопросов - это дороги, - ответил Кумар Аксакалов. - Мы целенаправленно с 2023 года начали реализовывать программу строительства и ремонта дорог на селе. Я всем акимам сказал, что деньги будем выделять в первую очередь на это. С их стороны требуем четкий график: в каком году к какому селу протянем дорогу. И по этому графику мы идем. 178 подъездных путей к населенным пунктам сделали за два года, улиц сколько отремонтировали. Конечно, эти средства можно было направить на строительство 2-3 объектов в Костанае, спортивный комплекс красивый поставить, это было бы заметно. Но для меня важнее дороги в глубинке. Мы задолжали жителям сел очень многое. Надо сократить разрыв в уровне жизни между городским и сельским населением. Если в 2022 году на улучшение дорожной инфраструктуры было направлено 8,5 млрд тенге, то в 2023-2024 годах - по 20 млрд, а в текущем году уже 29 млрд тенге. Это позволит обновить более 400 улиц в 103 населенных пунктах.

Кроме того, дороги - это еще и вопрос экономической состоятельности сельчан, которые должны иметь возможность продать, вывезти то, что произвели, купить и доставить себе уголь, дрова, сено.