Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Ул. Пушкина по направлению к ул. Набережной. Сергей Пилюгин считает эти ИДЖ бесполезными

В новом сообщении житель Костаная Сергей ПИЛЮГИН сомневается в надобности двух искусственных неровностей на дороге:

- У нас в тупике, внизу по улице Пушкина в сторону улицы Набережной, где практически нет машин, установили «лежачих полицейских». Мы спрашивали у установщиков: смысл какой? Для чего под воротами, когда здесь машин практически нет? Производится установка там, где много пешеходов, детей и автотранспорта. С какой целью поставили у нас в тупике? Пользы нет, только отмывание денег.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали просьбу жительницы Костаная Айжан ГАЗЕЗ нанести «зебру» на переходе ул. Красносельская.

- Стоит знак «Пешеходный переход», но нет полосок, там машины вообще не останавливаются, - писала она. - Рядом - Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг. Мы с детьми очень часто переходим дорогу, и почти никакая машина не останавливается.

В ДП на запрос «НГ» по этому обращению ответили следующее:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции управления полиции города Костаная проведено обследование улицы Красносельская. По результатам обследования сообщаем вам, что в адрес ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Костаная направлено предписание № 354 от 22 августа 2025 года о нанесении дорожной разметки «зебра».

А в отделе ЖКХ уже отчитались о покраске:

- В настоящее время по адресу ул. Красносельская, 22, вблизи Костанайского детского центра оказания специальных социальных услуг, нанесена дорожная разметка.

Ул. Красносельская, 22. Возле детского центра появилась «зебра»

Фото автора

