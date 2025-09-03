По прогнозам синоптиков, в четверг, 4 сентября, на севере и западе области пройдет небольшой грозовой дождь. В пятницу, 5 сентября, дожди с грозами будут идти на севере, западе и юге, днём местами - шквал, град. В субботу, 6 сентября, по области ожидаются дожди с грозами, днём на западе сильный дождь, шквал, град.

В Костанае в четверг переменная облачность, без осадков, в пятницу и субботу - дождь, гроза.

- В четверг ночью по области будет 15-20, на севере области 12 градусов, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем на большей части территории области 26-31 °С, на севере 23 °С. В пятницу в ночное время термометры вновь покажут 15-20 °С, на севере 12 °С. В субботу ночью будет 17-22 °С, на востоке 14 °С, днём - 23-28 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 15-17 °С, днём 26-28 °С. В пятницу: ночью 15-17 °С, днём 26-28 °С. В субботу: ночью 17-19 °С, днём 24-26 °С.

Ветер в четверг ожидается юго-западный ветер, 9-14 м/с, на севере и западе днём с усилениями до 15-20 м/с. В пятницу и субботу будет юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



