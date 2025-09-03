Сервис для оформления договоров купли-продажи транспортных средств работает со 2 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Иллюстрация с сайта 365info.kz

Ранее для заключения договора граждане подписывали письменную форму сделки с использованием QR-кода в отделах обслуживания населения. Теперь этот процесс доступен через сервис «Договор купли-продажи авто» в приложении «ЦОН»: договор составляется и подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) продавца и покупателя.

Таким образом договор можно заключить заранее, еще до посещения специализированного ЦОН, что позволяет значительно сократить время ожидания и упростить сам процесс получения услуги. После оформления в приложении подписанный договор необходимо предоставить в спецЦОН для завершения процедуры регистрации транспортного средства.

Кроме того, запись о заключенном договоре навсегда сохраняется в истории сервиса, обеспечивая прозрачность и возможность последующей проверки.

При этом, обеспечивается юридическая значимость документа, защита персональных данных и исключение ошибок благодаря автоматической проверке сведений и интеграции с государственными базами данных, что помогает предотвратить распространенные риски - такие, как подделка документов, технические ошибки при заполнении и оформлении договора.

Стоимость оформления одного договора составляет 1 500 тенге.

Доступ к сервису предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона в мобильном приложении «ЦОН» (App Store и Google Play).

Сервис предоставляет дополнительную возможность оформления сделки, которой граждане могут воспользоваться по своему желанию.