23 августа жильцы пояснили корреспонденту «НГ», что застройщик не предусмотрел дренажную защиту подвала от грунтовых вод, хотя из локализация была отражена еще в проекте. Кроме того, отмостка пропускает воду прямо в фундамент, а водоотводные трубы не герметичны и проливают воду к подъезду, из-за чего зимой образуется лед.

По словам жильцов, застройщик не предусмотрел дренажную систему

Жаловались и на ряд других проблем.

- На крышах проходят трубы горячей воды, - говорила жительница дома №11 Татьяна КИРПОТА. - Зимой перемерзают трубы. Полотенцесушители постоянно холодные. Бесконечные перебои света, которые влияют на насосную станцию, отвечающую за подачу горячей воды. Если даже «моргнул» свет, там полетела станция. Такие случаи бывают раз в неделю, два раза в неделю.

- Счетчики тепла идут на каждую квартиру индивидуальные, - жаловалась председатель ОСИ №14 Наталья ШАПТУР. - Но они неправильно их установили. Они поставили на обратную сторону, не видно их. Их надо переделать. Сейчас мы не пользуемся. Но пройдет время, мы перейдем на индивидуальные счетчики, и уже за свой счет придется переделывать.





А вот как житель дома № 11 Жасулан ИНГАЕВ комментировал незакрепленные тренажеры на детских площадках:

- Ждут случая, как в 8 микрорайоне в прошлом году, когда на ребенка упали футбольные ворота и он остался инвалидом.

На запрос «НГ» ответил руководитель отдела строительства акимата Костаная Арсаин БАЙДАУЛЕТОВ:

- По вопросу просевшей отмостки, по водосточным трубам, труб горячей воды на крышах домов, по счетчикам, по окнам домов №№ 1, 2, 11, 14 в микрорайоне Береке подрядной организации ТОО «Статус Трейд» г. Костанай были направлены уведомления об устранении выявленных нарушений. По поводу воды в подвалах многоквартирных домов: в настоящее время планируется разработка проектно-сметной документации (ПСД) на устройство дренажной системы для отвода дождевой и талой воды и тем самым устранения проблем с подтоплением подвальных помещений. Что касается благоустройства дворов, в настоящее время работы ведутся на пяти кварталах с 1 по 15 дома, срок окончания работ сентябрь-октябрь 2025 года, подрядной организацией АО «Рудныйсоколовстрой» г. Рудный.

Ну а пока жильцы залепили пол подвала глиной, чтобы иметь доступ к инженерным коммуникациям, поскольку грунтовые воды уже прилично подтопили помещение.

Фото из архива «НГ»