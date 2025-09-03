Депутат Сената и бывший заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев высказался о проблеме электросамокатов в крупных городах Казахстана, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова

Сенатор считает, что проблема не в самих электросамокатах, а в том, как ими пользуются казахстанцы.

"Вся проблема в наших головах. Вся проблема в том, что мы сами, люди, не можем упорядочить использование этих средств. То есть бросаем где попало, ездим где попало. Поэтому прежде всего нам самим надо научиться этими благами пользоваться. Надо пользоваться ими культурно, не во вред остальным", — отметил Кожаев.

По словам генерала полиции, МВД уже предлагало оборудовать специальные парковочные места для самокатов и это является рациональным подходом.

"Большинство самокатов сдаётся в аренду, и люди получают от этого прибыль. Но эта прибыль должна учитываться, с тем чтобы не нарушать интересы остальных граждан. Должен быть контроль, специальные места, правовые и организационные методы. Например, как в авиации. Если человек постоянно нарушает правила, ему можно блокировать доступ к аренде самокатов", — добавил Кожаев.

Полный запрет электросамокатов Кожаев назвал нецелесообразным.

"Я лично считаю, что это контрпродуктивно, когда что-то запрещают. Как вам можно запретить, молодёжь? Вы же всё равно завтра начнёте по-другому двигаться", — заключил он.

Марат Кожаев начал работать в системе МВД в 1984 году. С 6 апреля 2019 года по 4 октября 2024 года занимал должность первого заместителя министра внутренних дел Казахстана. Специальное звание – генерал-лейтенант полиции.

Ранее в МВД выдвинули ультиматум самокатным компаниям Jet, Яндекс, Woosh и Bolt. Им предписано:

создать мобильные патрули, в том числе с участием полицейских, для предотвращения нарушений и беспорядочной парковки самокатов;

внедрить в приложениях запрет завершения поездки без постановки самоката на спецстоянку;

обеспечить автоматическое отключение самокатов в пешеходных зонах, парках, на набережных и во время массовых мероприятий.

По данным МВД, с начала года водители электросамокатов более 20 тысяч раз нарушили правила дорожного движения. Больше всего нарушений - 7 435 случаев (76 процентов от общего числа) - приходится на Алматы.