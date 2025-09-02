В поликлиниках Казахстана начался приём пациентов медицинскими сёстрами в рамках реформы первичной медико-социальной помощи. Теперь медицинская сестра может проводить первичный осмотр, оценивать риски, ставить "сестринский диагноз", выписывать электронные рецепты на уже назначенные врачом препараты и направлять к узкому специалисту при необходимости. Цель реформы — разгрузить врачей, сократить очереди и повысить доступность первичной медицинской помощи, так как медсёстры теперь могут работать с пациентами с хроническими заболеваниями, проводить вакцинацию и диспансеризацию.

узнал корреспондент Tengrinews.kz

Реформа первичной медико-санитарной помощи и новые функции медсестры

Одним из основных направлений реформы первичной медико-санитарной помощи стало внедрение самостоятельного сестринского приёма. Теперь медсестра выполняет функцию не только помощницы врача, а еще и ведет прием как полноценный специалист.

Расширенные функции медсестры

Теперь медсестра может вести динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента, а также оказывать необходимую медпомощь по результатам этого наблюдения.

Также медсестра может проводить сестринское обследование: сбор информации о состоянии здоровья пациента, жалобы, анамнез жизни, анамнез заболевания и идентификацию социальных и психологических рисков.

Помимо этого, в её функции входит осмотр пациента: измерение пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений, роста, веса, окружности талии, осмотр кожных покровов и видимых слизистых, включая осмотр стоп с определением тактильной и болевой чувствительности.

После всех манипуляций медсестра может выставить пациенту сестринский диагноз. Также в ее компетенции — выписка рецептов на лекарства, если они ранее были назначены врачом и рекомендации пациентам и его родным по уходу во время лечения.

Какие диагнозы может поставить медсестра

По данным Минздрава, в перечень сестринских диагнозов входят те, которые подтверждаются результатами исследований, например сердечно-сосудистые изменения, при наличии таких симптомов, как тахикардия, повышенное или пониженное давление и так далее.

Уточняется, что сестринский диагноз могут ставить только медицинские сестры, имеющие квалификацию "прикладной бакалавр" (срок обучения 3 года 6 месяцев), на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Данная норма регулируется приказами Минздрава № ҚР ДСМ-305/2020 "Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения" и № КР ДСМ-149/2020 "Об утверждении организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований".

В Министерстве здравоохранения также рассказали, что ежегодно местными исполнительными органами выделяются средства на дополнительное обучение медицинских работников, в том числе медицинских сестёр. О какой сумме идет речь, в ведомстве не уточнили.

Что говорят врачи и чего боятся пациенты

Для того чтобы узнать мнение врачей и медсестер об очередной реформе здравоохранения, нам пришлось немало потрудиться. Почти все медсёстры, к которым мы обращались, отказались обсуждать тему. Поговорить с нами согласилась лишь одна - и то только потому, что в скором времени планирует уйти из сферы медицины.

"Я нормально отношусь к реформе, потому что медсёстры учатся, как врачи, получают те же знания, тем более все назначения делаются по протоколу, и в случае вопросов - врач всегда рядом, — говорит Жаннат, медсестра одной из алматинских поликлиник, но тут же отмечает: Но, я думаю, многие уйдут. На медсестёр и так большая нагрузка, а с новыми функциями нагрузки прибавится в разы. Я выбираю уйти из медицины, так как мне такая нагрузка не нужна. При этом мы еще постоянно должны учиться, проходить повышение квалификации, но наших основных обязанностей с нас никто не снимал".

С тем, что медсестры получают такие же знания, как и врачи, в корне не согласна Тамара Хабиева.

Справка:Тамара Хабиева, терапевт — врачебный стаж работы — 51 год, педагогический — 35 лет, научный — 25 лет. Кандидат медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения Республики Казахстан. Член учёного совета в международном институте "Астана-Прага". Тамара Хабиева, терапевт — врачебный стаж работы — 51 год, педагогический — 35 лет, научный — 25 лет. Кандидат медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения Республики Казахстан. Член учёного совета в международном институте "Астана-Прага". "Чтобы стать врачом, человек должен учиться шесть лет в медвузе, проходить такие предметы, как анатомия, физиология, хирургия, терапия, патологическая физиология, гистология, микробиология и еще множество разных дисциплин. Средний персонал только четвертушку этого проходит. После того как врач становится бакалавром, он идет в резидентуру, это повышение практической деятельности, в магистратуру — это научная деятельность, докторантуру, академ и так далее. А уровень медсестры — это медсестра со средним образованием и медсестра с высшим образованием. Чего может достигнуть медсестра с высшим образованием — это занять должность главврача по сестринскому делу", — говорит Хабиева.

Подобные реформы, говорит врач, - это нарушение установок в кодексе и системе здравоохранения.

"У нас приказы Министерства, где указана профстандартизация, там сказано, что медсестра не имеет права вести прием, ставить диагноз и тем более лечить пациента. Грубо говоря, если мы хотим, чтобы нашему населению была доступна качественная специализированная медпомощь, то эта реформа — откат к средневековью, вместо того чтобы прогрессировать, мы регрессируем", — поделилась своим мнением Тамара Хабиева.

Она отметила, что, помимо знаний, хороший специалист должен иметь большой практический врачебный опыт. Некоторые заболевания имеют нетипичное течение, распознать их и выставить правильный диагноз сможет только специалист с большим опытом работы.

"В рамках новой реформы медсестра может выставить сестринский диагноз, провести первичное обследование: уровень боли, уровень остроты заболевания, определить травму, или например, острый процесс у пациента или хронический. Но этого мало, нужно врачебное мышление. Честно говоря, эта реформа вызывает только возмущение. Это несравнимо. Медобразование делится на высшее и среднее, и это уже говорит о разделении. Как человек со средним образованием будет занимать место профессионала с высшим образованием?" — задается вопросом специалист.

К слову, отсутствие врачебного опыта у медсестер пугает и пациентов.

"Допустим, у меня болит живот. Как медсестра без клинической практики и должных знаний сможет определить и понять степень опасность? У меня может быть вздутие, а может быть внематочная беременность, или аппендицит, или язва, что угодно. Что, если она решит, что мои жалобы не вызывают опасения, соберет анамнез и отправит меня домой и я потеряю время? Не каждый врач в наше время может выставить правильный диагноз и назначить нужное лечение, а идти к медсестре я вообще боюсь. Мы платим ОСМС, чтобы получать квалифицированную помощь именно врача, а не медсестры", – возмущается Гаухар Исаева, жительница Алматы.

О потерянном времени высказалась врач Бахыт Туменова, приведя в качестве примера личный опыт.

Справка:Бахыт Туменова, президент общественного фонда "Денсаулык". Врачебный стаж работы — 30 лет, член Международной Инициативы по безопасности и защите прав пациентов. Бахыт Туменова, президент общественного фонда "Денсаулык". Врачебный стаж работы — 30 лет, член Международной Инициативы по безопасности и защите прав пациентов. "Я была в США, спускаясь по лестнице, я подвернула ногу, что-то заклинило в позвоночнике и мне было сложно ходить. Я обратилась в местную больницу по страховке. Сначала меня осмотрел один медик, но не врач, спросил, что болит, записал. Потом пришел другой медик, позицией повыше, спросил как именно болит и где конкретно. Я уже нервничать начала, столько времени потеряла. Потом пришел врач, что-то пощупал и сказал, что надо делать КТ. Время к этому моменту было уже часов 10 вечера. Центр, куда меня посылали на КТ, к этому времени уже не работал. То есть я потратила очень много времени на предварительные осмотры не врачей, при этом конкретной помощи так и не получила", – рассказала Бахыт Туменова.

Врач Тамара Хабиева также отметила, что в некоторых странах опыт приема пациентов медсестрами давно применяется.

"В международной практике есть такое, что медсестра с расширенными полномочиями заменяет врача. Она собирает анамнез, жалобы, направляет на обследования, все эти результаты приносит врачу, и диагноз ставит врач. Этот опыт, он самый худший, и не надо нам опираться на худший опыт", — считает Хабиева.

В то же время Бахыт Туменова отмечает, что новые реформы подиктованы нехваткой врачей.

"Вообще, вопрос доступности медпомощи для нашей страны очень актуален, потому что с доступностью везде проблема: и на селе, и в городе. Люди хотят, чтобы их принял именно узкий специалист, а его нет. Это связано с плотностью распределения поселков и слабостью первичного звена. Но, получается, что они хотят разгрузить врачей ценой здоровья пациентов", — говорит руководитель фонда "Денсаулык".

По мнению еще одного жителя мегаполиса, новая реформа заставит молодое платежеспособное население получать услуги в частных клиниках.

"Сделанное для того, чтобы платежеспособное население пошло в частные клиники, а в поликлиники ходили только хроники и пенсионеры. Потому что я не пойду на прием к медсестре. Мы, даже когда ремонт квартиры делаем, ищем квалифицированных специалистов, а тут вопрос здоровья. Почему я должен доверять его медицинской сестре? Я буду вынужден пойти и обследоваться за деньги. Я нисколько не сомневаюсь в профессионализме медсестер, но просто к врачу у меня больше доверия. Каждый должен заниматься своим делом", — высказал свое мнение Ильдар Михъяев.

Нужно отметить, что ряд опрошенных нами горожан отнесся к новой реформе вполне благосклонно:

"Сейчас мы не всегда можем попасть к терапевту, когда нужно. Иногда ждать приема приходится по несколько дней. Если эта реформа сделает доступ к первичной консультации более быстрым, то это только на пользу пациентам", — считает Анна Уварова.

"Если врач будет рядом, а медсестра только соберет анамнез, даст направления на анализы и отправит к узкому специалисту по их результатам для дальнейшего лечения, то я не вижу в этом ничего плохого. В конечном итоге лечить будет врач, а не медсестра", — говорит еще одна алматинка.

Важность первичной помощи

В СМИ нередко появляются статьи, описывающие, как недостаточная диагностика на первичном осмотре у врача, неверная оценка состояния здоровья обернулась для пациента фатальными последствиями.

Последний такой случай произошел в Туркестанской области. Мама 14-летнего Камрана Исламова рассказала, что ее сын неоднократно обращался в поликлинику с жалобами на боли в ногах. Врачи лишь прописывали ему мази, обезболивающие и отправляли домой. Состояние подростка ухудшалось и мать начала бить тревогу. Когда мальчика все-таки обследовали, выяснилось, что у него рак и к этому моменту болезнь уже достигла 4-й стадии.

По словам Тамиры Хабиевой, первичная помощь всегда была наиважнейшим звеном медицины. Именно от того, как будет проведена первая диагностика, какие будут назначены обследования и какой выставлен диагноз, во многом зависит успех лечения.

"Первичная медико-санитарная помощь – это основа основ нашей системы здравоохранения. Еще в 1978 году на конференции ВОЗ все признали советскую систему здравоохранения самой лучшей. Сейчас же мы доходим до абсурда", — говорит Тамара Хабиева.

Со словами коллеги согласна Бахыт Туменова. Она отметила, что хорошо построенная первичная помощь и профессионализм работающих в ней людей, решают до 90 процентов проблем.

"С новым же решением возникает вопрос: кто будет виноват, если неправильно собран анамнез? Вместо того, чтобы отдавать одну из самых важных ступеней здравоохранения медицинским сестрам, лучше развивать телемедицину и перевести первичную консультацию в онлайн формат, где пациента будет консультировать консилиум из врачей. Также в условиях сегодняшних реалий необходимо подключать искусственный интеллект к сбору анамнеза, назначению обследований и постановке первичного диагноза", – считает Туменова.

О том, кто будет нести ответственность за неправильно собранный анамнез и ошибочный диагноз, мы спросили в Минздраве.

По информации Министерства здравоохранения, в структуре медицинских организаций имеются службы поддержки пациентов и внутренней экспертизы, которые ведут контроль за качеством оказания медицинской помощи пациентам, статистику медицинских инцидентов и страховых случаев в соответствии с действующим законодательством.

"Кроме того, для защиты медицинских работников внедрен институт страхования профессиональной ответственности", — сообщили в ведомстве.

В завершении беседы врачи высказали свое мнение о том, как можно было бы улучшить медуслуги для населения в стране. По их мнению, в настоящее время необходимо повышать статус врача, сделать эту профессию привлекательной посредством увеличения зарплат.

"Расширение функций медицинской сестры — это не прогресс, это откат назад. Сейчас нам нужно вернуть фельдшеров и терапевтов. То есть усилить первичное звено оказания медпомощи. Кроме этого необходимо повысить качество медуслуг на селе. До сих пор не в каждом селе есть элементарные медпункты, о поликлиниках и говорить нечего. Вот на что нужно обратить внимание", — заключила Туменова.