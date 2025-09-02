В Министерстве здравоохранения Казахстана дали рекомендации родителям школьников, которые помогут детям быстрее адаптироваться к новому учебному году, сообщает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

"Правильно организованный распорядок дня способствует формированию полезных привычек, укрепляет нервную систему и снижает уровень утомляемости. Основными составляющими режима должны быть:

учебные занятия и выполнение домашних заданий;

активные игры и отдых с обязательным пребыванием на свежем воздухе;

регулярное и сбалансированное питание;

полноценный сон, соответствующий возрастным потребностям;

свободное время для занятий по интересам", – говорится в сообщении Минздрава.



Младшеклассникам на выполнение домашних заданий рекомендуется отводить не более 1,5-2 часов, при этом ученикам 3-4 классов – до 2 часов. Старшеклассникам допустимо заниматься до 3-4 часов в день, обязательно делая перерывы каждые 40 минут. Суточная физическая активность должна составлять не менее двух часов, включая утреннюю зарядку и подвижные игры на свежем воздухе.

"Питание ребёнка должно быть организовано 4-5 раз в день с интервалами не более 3,5-4 часов. Свободное время – не менее 1-2 часов в день для общения, творчества и хобби", – добавили в ведомстве.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет ежедневно должны получать не менее 60 минут умеренной или интенсивной физической активности. Необходимо также ограничивать сидячее и экранное время до двух часов в день. "Современные дети и подростки значительную часть времени проводят у экранов – телефонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Однако чрезмерное использование гаджетов может негативно сказываться на сне, концентрации внимания и общем самочувствии ребёнка. Поэтому специалисты рекомендуют родителям следить не только за количеством, но и за качеством экранного времени", – напомнили в Минздраве.

Экранное время для развлечений следует ограничивать, отдавая приоритет активным видам досуга и образовательному контенту. Важно минимизировать длительное сидячее время до двух часов в день и делать регулярные перерывы при работе с компьютером или гаджетами.

Также очень важно:

исключить использование гаджетов за час до сна, чтобы снизить воздействие яркого света на мозг и избежать нарушений сна;

отдавать предпочтение качественному и познавательному контенту, а не механическому пролистыванию или длительному просмотру;

не держать устройства в спальне, чтобы ребёнок мог полноценно отдыхать и не отвлекался ночью;

рекомендуется создавать "цифровые правила семьи", также важен личный пример родителей;

использовать цифровые инструменты, таймеров и приложений ограничителей ("родительский контроль").








