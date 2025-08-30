В Астане прошел ответный полуфинальный матч розыгрыша Кубка Казахстана по футболу между местным «Женисом» и «Тоболом».

Команды в этом сезоне встречались уже трижды, завершив вничью оба матча в рамках чемпионата (0:0 - в Астане и 2:2 - в Костанае). В первом же матче 1/2 финала Кубка РК в Костанае победили хозяева со счетом 2:1.

Новичок «Тобола» нападающий сборной Узбекистана Шахбоз Умаров / Фото instagram.com/fctobol

Перед ответным матчем состав «Тобола» пополнил нападающий сборной Узбекистана Шахбоз Умаров (9.03.1999; 182 см), известный по выступлениям за АГМК (Алмалык), белорусские клубы «Энергетик-БГУ» и «БАТЭ», а также за «Ордабасы» и «Туран». В составе АГМК Умаров стал обладателем Кубка Узбекистана (2018 г.), в составе БАТЭ - обладателем Кубка Беларуси (сезон-2020/2021), а в составе «Ордабасы» - обладателем Кубка РК (2022 г.) и чемпионом Казахстана (2023 г.).

На поле стадиона «Астана-Арена» в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Егор Хвалько, Неманья Кавнич и Марко Вукчевич, полузащитники Ахмед Эль-Мессауди, Асхат Тагыберген (капитан команды) и Виктор Брага, а также нападающие Александр Зуев и Ислам Чесноков.

Наурызбек Жагоров против португальского нападающего «Жениса» Руя Батальи / Фото instagram.com/jenisfk.kz

Фаворитом противостояния считался костанайский клуб, однако первая же атака хозяев едва не привела к голу. Уже на 40-й секунде португальский нападающий «Жениса» Руй Баталья мощно пробил по воротам метров с 25-ти, и Бусурманов не смог удержать мяч в руках. А первым у мяча оказался бразильский форвард хозяев Адилио Дос Сантос, опередивший бросившегося в ноги вратаря и пробивший с метра от линии вратарской площадки выше ворот.

Гости ответили опасным выпадом через семь минут. Получивший из центра от Жагорова мяч Зуев вошел слева в штрафную площадь и сделал передачу в район 11-метровой отметки Эль-Мессауди. Тот развернулся, уйдя от опеки грузинского защитника хозяев Зураба Тевзадзе и пробил низом в правый угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Следующий опасный момент у ворот «Жениса» возник на 20-й минуте во время розыгрыша первого в матче углового удара. После подачи Тагыбергена от левого углового флажка никто не дотянулся до мяча, который пролетел до дальней штанги. Оттуда явно не ожидавший такого «подарка» Цавнич пробил сходу в направлении дальнего угла по отскочившему от газона мячу, но тот пролетел вдоль ворот, оставшись в поле.

Через три минуты хозяева провели выпад по правому флангу, откуда защитник Ардак Саулет перевел мяч на противоположный край напарнику по обороне Саги Совету, который от боковой линии штрафной площади сделал передачу низом к воротам, а Адилио от левого угла вратарской площадки пробил низом в ближний угол ворот. Однако в последний момент Цавнич успел подставить ногу, и мяч улетел рядом со стойкой на угловой. В середине тайма «Тобол» заработал штрафной удар в 30-ти метрах от ворот. После розыгрыша стандарта капитан хозяев Исламбек Куат выбил мяч головой из штрафной площади, но его отобрал у Адилио на правом краю Брага и пробил по воротам, однако мяч пролетел выше.

Виктор Брага встречает капитана «Жениса» Ислабека Куата / Фото instagram.com/jenisfk.kz

Чуть позже «Тобол» заработал два подряд угловых удара на правом фланге и после их розыгрышей тот же Брага в борьбе с Адилио сумел пробить с линии штрафной площади, но вновь - выше створа. А на исходе получаса игры Тагыберген удостоился первой в матче желтой карточки, и после подачи со стандарта от левой боковой линии в центр штрафной площади защитник хозяев из Боснии и Герцеговины Иван Шараванья закинул мяч во вратарскую площадку на Адилио. Но буквально с головы того Бусурманов кулаком выбил мяч.

Через три минуты после атаки «Тобола» по левому флангу Чесноков почти от лицевой линии отправил мяч к правому углу штрафной площади, откуда Вукчевич пробил слету - выше ворот.

Концовка тайма прошла в активных действиях игроков столичного клуба. Так, на 37-й минуте после атаки по правому флангу Баталья сделал прострел низом, но Бусурманов в падении поймал мяч. На 44-й минуте Адилио от левого угла штрафной площади пробил в дальний угол, но мяч пролетел над крестовиной. А за 10 секунд до окончания тайма после атаки по левому флангу последовала подача на дальнюю штангу, откуда Баталья практически в упор пробил в ближний угол головой, но Бусурманов среагировал на удар и выбил мяч.

Во втором тайме на поле вместо Зуева вышел Энрике Девенс. А через три минуты после возобновления игры хозяева заработали штрафной удар в полуметре от штрафной площади левее центра - арбитр встречи Данияр Сахи из Кызылорды посчитал, что Цавнич нарушил правила на грузинском нападающем Элгудже Лобжанидзе. Но при розыгрыше стандарта мяч попал в «стенку». Следующий опасный момент вновь возник у ворот гостей. На 54-й минуте последовал длинный заброс в штрафную площадь на Лобжанидзе, но Бусурманов уверенно снял мяч с головы нападающего.

В ответной атаке «Тобол» заработал два подряд угловых удара на правом краю, но розыгрыши этих стандартов обострения у ворот не принесли. Затем уже хозяева провели две атаки. И если на 64-й минуте только что вышедший на замену Асхат Балтабеков пробил из дуги штрафной площади над перекладиной, то удар Куата с подступов к штрафной площади левее центра получился идеальным по исполнению, и мяч влетел в правый верхний угол ворот впритирку с каркасом. Не помог в этом моменте «Тоболу» и отчаянный прыжок Бусурманова. И счет в противостоянии сравнялся - 2:2.

Гости тут же бросились вперед, однако столичный клуб опасно ответил на 68-й минуте, и Балтабеков пробил низом с подступов к штрафной площади, но мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот. Через пять минут после розыгрыша углового удара у ворот гостей Чесноков выбил мяч с границы вратарской площадки после удара Куата низом с правого края штрафной площади.

А на 82-й минуте Куат сбил в девяти метрах от своей штрафной площади Эль-Мессауди. И после подачи Тагыбергена со стандарта Чесноков в падении пробил головой из пределов вратарской площадки, но белорусский вратарь «Жениса» Сергей Игнатович отбил мяч, вместо которого в сетку влетел нападающий «Тобола».

И когда уже казалось, что судьба противостояния будет решаться в дополнительное время, «Тобол» сравнял счет в матче. Случилось это на 87-й минуте после того, как гости отбились при розыгрыше углового удара у своих ворот и в ответной атаке заработали в свою очередь угловой удар на правом фланге. Тагыберген послал мяч от углового флажка к ближней штанге, откуда Хвалько, опередив и вратаря, и защитника Тевзадзе в высоком прыжке головой послал мяч в сетку пустых ворот - 1:1.

На последней минуте основного времени Чесноков, минутою раньше заработавший желтую карточку, сбив на газон Адилио, пасом низом с подступов к штрафной площади хозяев ввел на удар Эль-Мессауди, который, оказавшись с глазу на глаз с вратарем «Жениса» с трех метров от вратарской площадки каким-то чудом не попал в створ ворот пробив впритирку с правой штангой.

Уже в первую добавленную минуту вместо Тагыбергена на поле вышел Цотне Мосиашвили. Хозяева же не оставляли надежд перевести матч в дополнительное время, и на четвертой добавленной минуте Куат повторил свой удар, принесший гол, но на этот раз мяч пролетел правее створа ворот. На девятой компенсированной минуте Бусурманов выбил мяч из своей штрафной площади далеко на половину поля соперника, где Девенс хорошо разобрался в ситуации и, убежав от двух игроков столичного клуба, пробил с правого края штрафной площади в ближний угол ворот, но вратарь в броске выбил мяч за лицевую линию. Розыгрыш стандарта у гостей не получился, и после контратаки Лобжанидзе пробил низом из центра из пределов штрафной площади в правый угол ворот, но на помощь вратарю пришел Ндиайе, с линии вратарской площадки выбив мяч за лицевую линию. На розыгрыш этого углового удара на десятой добавленной минуте в штрафную площадь «Тобола» прибежал даже вратарь.

Егор Хвалько признан лучшим игроком матча / Фото instagram.com/jenisfk.kz

Однако гости отстояли свои ворота и вышли по итогам двух матчей в финал Кубка РК. Днем ранее финалистом Кубка стал и «Ордабасы». В первой игре с «Кызылжаром» в Петропавловске команды не выявили победителя - 0:0, а в ответном матче в Шымкенте хозяева добились победы в дополнительное время - 1:0.

Финальный матч Кубка Казахстана состоится 4 октября на новом стадионе в Кызылорде.