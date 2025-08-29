Предложения акимат принимает в комментариях под постом акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. Описать предлагается центральный объект, который должен стать символом города и олицетворять его историю.

Фото из инстаграм-аккаунта Марата Жундубаева

- В самом центре города, на пересечении улиц Қасымханова и Тәуелсіздік, проводится благоустройство сквера, - пишет аким в Инстаграме. - Наша цель — современными архитектурными решениями подчеркнуть богатую историю Костаная и превратить этот сквер в новую точку притяжения для жителей и гостей города. В центральной части сквера предусмотрена круговая пергола с удобными зонами отдыха. Главный акцент — малая архитектурная форма высотой не более 2-х метров и шириной не более 1-го метра, которая должна олицетворять символ Костаная. Это может быть арт-объект, оригинальный знак, световая или мультимедийная инсталляция, скульптурный элемент или иная символическая композиция.



Этот объект и дали определить костанайцам. Предложения принимаются здесь.