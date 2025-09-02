Весной 2025 года управление здравоохранения объявило о проведении государственного соцзаказа на реализацию проектов по профилактике ВИЧ. Конкурс столкнулся с чередой проблем: закупки признавались несостоявшимися, появлялись жалобы участников и обвинения в использовании подложных документов.

Как управление и участники тендера комментируют ситуацию - в материале «НГ».

В конце августа в офисе НПО ОО «Путь здоровья-1» работал выездной кабинет, где каждый мог пройти бесплатное тестирование на ВИЧ



"Из одного источника - нельзя"

5 марта этого года управление провело закупки по двум лотам:

* профилактика ВИЧ в ключевых группах населения (на 19 650 000 тенге - "НГ"),

* профилактика употребления психоактивных веществ, включая новые синтетические наркотики.

Обе закупки были признаны несостоявшимися.

Согласно протоколу заседания межведомственного штаба от 30 декабря 2024 года, финансирование профилактики наркопотребления передали департаменту полиции. Маслихат утвердил это решение 14 марта этого года.

Далее управление трижды пыталось провести конкурс по профилактике ВИЧ: 27 марта, 18-го и 29 апреля. В первом закупка была признана несостоявшейся из-за проблем с конкурсной документацией у обоих участников: ОФ «MENTOR KST», ОО «Путь здоровья-1». Во второй раз к ним присоединилось ОО «Юные лидеры Костаная», но конкурс не состоялся по той же причине. И в третий раз конкурсная комиссия обнаружила ошибки в документации у первых двух организаций, в итоге суд признал их недобросовестными участниками госзакупок. Почему же ОО «Юные лидеры Костаная» не стало победителем конкурса?

Руководитель управления здравоохранения Еркебулан БАЯЗИТОВ сообщил в ответе на запрос "НГ": закупка из одного источника после трёх несостоявшихся процедур невозможна, так как в конкурсах участвовали три поставщика. Поэтому проект так и не был реализован.

- Средства, выделенные на реализацию проекта, после секвестирования бюджета были возвращены в областной бюджет, - пояснил он. - Срок реализации проекта предусмотрен в течение 7 месяцев со дня заключения договора. В связи с этим имелись риски невыполнения в установленный договором срок оказания услуг, то есть проект перешел бы на 2026 год.

Мнение участников закупок

Президент ОФ "MENTOR KST" Пётр КОМСУЛЁВ отмечает, что процедура была осложнена новыми требованиями: для участия необходимо прикладывать ЭЦП сотрудников, что создаёт риски нарушения законодательства.

- Наше участие в данном лоте было не ради победы в конкурсе. Мы понимали, что его заберут наши конкуренты с более большим опытом, - пояснил он "НГ". - Нас же интересовали два вопроса. Во-первых, почему управление здравоохранения выращивает "монополиста", качество реализации проекта которого давно не устраивает услугополучателей и Антикор? Во-вторых, как формируется сумма лота и почему она не меняется годами с учётом охвата территорий, инфляции и повышения заработных плат? Нам также непонятны требования к выбору сотрудников: управление здравоохранения требует сертификаты, но при этом сами не обучают. Обучать заставляют НПО, но наше обучение они не воспринимают всерьёз и ставят под сомнение. Также отмечу, что в техспецификации нет чёткого указания, какие сертификаты нужны.

Комсулёв отмечает, что его фонднесколько лет предлагает управлению здравоохранения варианты улучшения госзаказа по профилактике ВИЧ. Неоднократно проводились встречи управления и НПО при участии экспертов и членов общественного совета, но безрезультатно.

- Профилактику останавливать нельзя! Молодые люди, люди репродуктивного возраста и ключевые группы населения должны знать о том как защитить себя от вируса и как родить и воспитать здоровое поколение, - подводит итог президент общественного фонда. - Из-за пробелов и вялой профилактики мы получим увеличение новых случаев заражения ВИЧ в 2026 году и не сможем предотвратить заражаемость в этом году.

За 6 месяцев 2025 года мы уже имеем 104 новых случая заражения ВИЧ, что на 37 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И это не потому что меньше заражений, а по причине невыявляемости из-за отсутствия программ профилактики.

Председатель ОО «Юные лидеры Костаная» Гульсум БИСИМБАЕВА также говорит, что в этом году кардинально изменились условия государственных закупок: в прошлом году срок обжалования был 14 дней и после этого 21 день давали на подготовку и подачу конкурсной документации, а в этом году всего 3 дня на обжалование и 5 дней на подготовку и подачу документации.

Гульсум Бисимбаева проводит лекцию по профилактике ВИЧ среди молодежи для студентов Костанайского медколледжа

- Конечно, в этом есть свои плюсы - значительно сокращается длительность госзакупок. Но это даёт большой минус - не хватает времени на подачу, - отмечает Бисимбаева. - Заказчик в таком случае должен быть на связи с поставщиками. Потому что легко пропустить, что конкурс выставлен, а ежедневный мониторинг крайне затруднителен.



Она также подтвердила, что в этом году для каждого привлечённого специалиста требовалось создание индивидуальных ключей ЭЦП при их согласии. Сделать это было затруднительно, НПО пришлось прибегнуть к внешней консультационной помощи.

- Мы считаем, что закупки прошли справедливо и вся процедура проходила прозрачно. В первом конкурсе мы не участвовали. Во второй раз у нас была ошибка в технической спецификации и просроченный документ, - прокомментировала Бисимбаева. - Как отсутствие реализованных проектов в этом году скажется на ситуации с профилактикой ВИЧ в регионе, сказать сложно - ситуация не ясна.



Председатель ОО «Путь здоровья-1» Лазат ТОМИЛОВСКАЯ считает, что процедура проведения конкурса по госсоцзаказу

ежегодно очень непростая и сложная.

- Даже мы, имея опыт участия в госзакупках с 2015 года, всегда сталкиваемся с бюрократическими препонами. И если смотреть и анализировать прошлые годы, то никогда конкурс не разыгрывался с первого раза, - подчеркивает она. - Также отмечу, что есть некачественная техническая спецификация.



Томиловская считает, что их заявка была отклонена из-за жалобы конкурентов на действительность их сертификатов.



- Сертификаты, выданные участникам тренинга не являются официальными документами о профессиональной квалификации, а лишь носят информационно-подтверждающий характер и не являются документом об образовании или повышении квалификации, в соответствии с законодательством РК, - отмечает она. - Сертификаты выдавались как подтверждение участия в социальном проекте.



По ее мнению, чтобы улучшить процедуру госзакупок по профилактике ВИЧ, необходимо включить в комиссию представителей НПО.

- Конечные бенефициары не получат профилактических услуг, а значит есть угроза того, что ВИЧ выйдет из ключевых групп в общее население, - подытоживает она.

Последствия для региона

Итак, средства вернули в бюджет, но ключевые группы населения остались без предусмотренных профилактических мероприятий. Участники тендера и эксперты указывают на несовершенство конкурсных процедур и чрезмерную бюрократию, тогда как чиновники ссылаются на требования закона.

Однако очевидно одно: пока стороны спорят о формальностях, регион рискует столкнуться с ростом новых случаев заражения .

Фото автора и из личного архива участников госзакупок