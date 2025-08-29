По прогнозам синоптиков, в субботу, 30 августа, ночью на севере и западе области, а днём на севере и востоке ожидаются дожди с грозами, местами возможен град. В воскресенье, 31 августа, грозовые дожди, временами шквал прогнозируется на западе, севере и востоке.

В понедельник, 1 сентября, ночью дождь пройдёт на севере и востоке.

В Костанае в ближайшие трое суток переменная облачность, временами дождь.

- В субботу ночью по области будет 7-12, на юге 15 градусов, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА.- Днём ожидаем 15-20 °С на юге области 23 °С. На воскресенье и понедельник прогноз по температуре одинаковый: ночами температура воздуха будет в пределах 5-10 °С, в дневное время термометры покажут 13-18 °С, на юге 21 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 9-11 °С, днём 17-19 °С. В воскресенье: ночью 8-10 °С, днём 14-16 °С. В понедельник: ночью 7-9 °С, днём 16-18 °С.

В субботу и воскресенье ожидается северо-западный ветер, в понедельник он сменится юго-восточным. Скорость ветра в ближайшие трое суток составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



