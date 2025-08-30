Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Улица Победы, район Центрального рынка. Здесь пешеходы перебегают дорогу /Фото автора

Новое сообщение прислал житель Костаная Асхат СЕРГАЗИН:

- Считаю, что нужно сделать пешеходный переход и поставить знак ограничения скорости «40 км/час» на ул. Победы - Центральный рынок, магазин «Умелец»! Там постоянно переходят дети!

На месте корреспондент «НГ» увидел, что в метрах 20 от «Умельца», на перекрестке, есть пешеходные переходы со светофорами, но люди до него не доходят и действительно перебегают дорогу в зоне магазина.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали просьбу Ботагоз АБУЛХАИРОВОЙ - установить светофор с кнопкой на пешеходном переходе пересечения улиц Козыбаева - Тауелсиздик.

- Там очень активное движение и стоит пешеходный знак, - писала читательница. - Проходит много детей, рядом много школ и детских садов. Сама была свидетелем несчастных случаев на этом месте. Нужно где-то на этом участке ставить светофор с кнопкой, как возле Казахско-французского центра.

В ДП области на запрос «НГ» ответили следующее:

- Для обеспечения безопасности дорожного движения в адрес ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» направлено предписание по переносу дорожных знаков 5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход» ближе к зданию магазина Коton. Также управлением полиции Костаная совместно с акиматом города разработана Дорожная карта на 2025-2026 годы по улучшению дорожной безопасности на улицах города, где одним из пунктов является обустройство проекционного пешеходного перехода на пересечении улиц Тауелсиздик - Козыбаева.

А в отделе ЖКХ добавили:

- На 2026 год будет подана бюджетная заявка по внесению вышеуказанного светофорного объекта в план по благоустройству.

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.