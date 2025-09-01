Этих малышей нашел в лесу подписчик instagram-страницы приюта ОО «Надежда Плюс kst» - худых, измученных и обезвоженных. Передал котят волонтерам. Сейчас они временно живут у заместителя председателя организации Ольги СОЛОВЬЁВОЙ.

Этих котят будущим владельцам нужно забирать только вместе /Фото Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ

- Тогда они так сильно хотели жить, что кидались на еду, не разжевывая, пили воду без остановки и засыпали прямо возле мисок, - вспоминает Ольга. - Сегодня это уже чистые, ласковые мурлыки. Им всего 3-4 месяца - возраст, когда особенно заметны доверие и игривость. Они обожают детей: спят с моей дочкой, вместе с ней смотрят мультики и играют. Прекрасно уживаются с другими животными и щедро дарят море нежности.

Ольга добавила, что котята - брат и сестра. Кличек у них нет, так что будущие владельцы могут придумать свои.

- Они очень дружные и неразлучные: все время вместе, словно понимают, что вдвоем легче пережить любые испытания. Вырастут небольшими, удобными для квартиры, - отмечает волонтер. - Я мечтаю найти для них один дом и одну семью, чтобы брат и сестра никогда больше не потеряли друг друга.

Чтобы забрать этих котят или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой Соловьёвой

