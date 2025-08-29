Выход на пенсию в Казахстане - значимый и неизбежный этап в жизни каждого работающего человека. Для многих этот период вызывает беспокойство, ведь уровень благосостояния во многом определяется регулярными выплатами, сформированными из накоплений за годы трудовой деятельности на пенсионном счёте. От того, насколько добросовестно работодатель делал отчисления, напрямую зависит размер будущей пенсии и, соответственно, качество жизни на заслуженном отдыхе.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Недавно на Tengrinews.kz. выходила новость о том, как казахстанцу через суд пришлось добиваться пересмотра пенсии, а все потому, что работодатель задерживал отчисления. Правда, узнал об этом пенсионер уже постфактум.

Чтобы выход на пенсию в Казахстане не обернулся непредвиденными проблемами и бюрократическими проволочками, необходимо подойти к этому этапу со всей ответственностью. Какие шаги нужно предпринять, чтобы сумма пенсии была рассчитана правильно, в интервью рассказала руководитель управления пенсионного и социального обеспечения Анель Шенеева.

Когда начинать готовиться к пенсии

По словам Анель Шенеевой, готовиться к выходу на пенсию необходимо начинать примерно за год. Этого времени будет достаточно, чтобы привести в порядок все документы, проверить отчисления и исправить недочеты, если таковые найдутся.

"За год до пенсии необходимо тщательно проверить свои пенсионные накопления. Основная задача — убедиться, что работодатель своевременно и правильно перечислял все взносы. Если какие-то периоды трудовой деятельности не учтены или выплаты не поступили, размер пенсии может оказаться ниже ожидаемого", — объясняет специалист.

Проверить, все ли пенсионные начисления делались вовремя, можно через:

приложение Egov.kz – раздел "Пенсионные отчисления" ;

– раздел ; приложение ЕНПФ – полная выписка по ИИН за всё время.

"Очень важно самостоятельно делать сверку — хотя бы раз в год. Часто люди узнают о пробелах уже при выходе на пенсию. Тогда приходится возвращаться, выяснять отношения с работодателем или обращаться в госорганы", — рекомендует Анель Шенеева.

Также важно проверить трудовую книжку. На её основе рассчитывается стаж и учитываются периоды работы. Особенно это актуально для тех, кто работал в советский и постсоветский периоды.

"Записи должны быть полными — дата принятия на работу, дата увольнения, а печати от организаций — четкими и своевременными", — уточняет руководитель управления пенсионного и социального обеспечения.

Если проверка показала какие-то несостыковки, необходимо обратиться в ЦОН к консультанту, который проверит записи и, при необходимости, поможет сделать запросы в архивы.

Как действовать, если работодатель не перечислял пенсионные взносы

По словам Анель Шенеевой, если подобные факты обнаружены, то необходимо обратиться к работодателю с требованием произвести недостающие отчисления.

"Важно, чтобы работодатель указал, за какой именно период эти отчисления делаются. То есть он может перечислить единой суммой, но указать, что выплаты производятся, допустим, за период май - октябрь. Другими словами, за те месяцы, за которые взносы не производились. Если период не будет указан, то система считает эти месяцы как месяцы "без дохода". Это снизит средний доход, учитываемый при расчете пенсии", — объясняет специалист.

Запрос на недостающие отчисления можно направить работодателю как в период своей работы в компании, так и после увольнения. В данном случае сроки значения не имеют.

Шенеева напомнила, что ответственность за пенсионные отчисления лежит на работодателе.

"Согласно Социальному кодексу, работодатель должен перечислить взносы до 25-го числа следующего месяца. За задержки и неуплату он может быть привлечен к ответственности. Бывают, конечно, исключения в секторе частного предпринимательства или частного хозяйства, где отчисления перечисляются раз в квартал или в год. Но в таком случае работодатель обязан указать, за какие месяцы сделаны отчисления", - сообщает Анель Шенеева.

Если работодатель отказывается внести пропущенные пенсионные взносы

Если работодатель уклоняется от выплаты недостающих отчислений, человек может обратиться в государственную инспекцию труда либо в органы государственных доходов. В случае если уполномоченный орган отказал в пересмотре пенсии, идти в суд.

Куда и какие документы подавать для назначения пенсии

Когда все необходимые данные сверены и проверены, можно в установленный срок подавать документы на начисление пенсии. Для этого за 10 дней до дня рождения необходимо обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН).

Необходимые документы:

Удостоверение личности;

Трудовая книжка;

Документы об образовании (дипломы);

Для мужчин — военный билет;

Для женщин — свидетельства о рождении детей (для подтверждения ухода за ребенком до 3 лет).



"Если женщина не работала в период ухода за детьми до трех лет, то это время все равно может быть засчитано в стаж. Главное — представить соответствующие документы. Все поданные сведения будут проверяться, и только после этого принимается решение о назначении пенсии", — объясняет Шенеева.

Как рассчитывается доход, учитываемый при назначении пенсии

По словам руководителя управления пенсионного и социального обеспечения, программа расчета отлажена так, что считывает пенсионные отчисления за весь период и определяет трехгодичный период непрерывного стажа, когда отчисления были наиболее высокими.

"Когда человек, выходящий на пенсию, приходит в ЦОН, консультант ему показывает, какой период был наилучшим по доходу. Человек может с ним согласиться или выбрать другой. Исходя именно из выбранного периода будет делаться расчет пенсии", — говорит Шенеева.

Что делать, если после начисления пенсии вы нашли ошибку

Можно запросить перерасчет пенсии. Для этого нужно обратиться в ЦОН и представить дополнительные подтверждающие документы (архивные справки, исправленную трудовую книжку и так далее). Срок перерасчета занимает от 8 до 10 дней.