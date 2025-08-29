Казахстанцам с "серыми" телефонами начали приходить предупреждения о блокировке. Владельцам устройств дали 30 дней для верификации. Корреспондент Tengrinews.kz обратилась в частную компанию, которая занимается процессом верификации, где подробно рассказали, что нужно сделать.

Фото читателя Tengrinews.kz

Согласно правилам, все телефоны, завезённые в Казахстан с 25 марта этого года, должны быть верифицированы по IMEI-коду. Устройства, ввезённые до этой даты, автоматически считаются верифицированными. В первые два месяца процедура для бизнеса была бесплатной, но с 25 мая за каждый телефон нужно платить 1 МРП — 3932 тенге в 2025 году.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ранее заявили, что государство полностью контролирует вопросы защиты данных, прав потребителей и безопасности. Однако сам процесс верификации передан частной компании — ТОО ATS Mediafon KZ.

Ранее у депутатов Мажилиса возникли вопросы касательно выбора компании. В ответе на их запрос премьер Олжас Бектенов сообщил, что процедура отбора поставщика была проведена в январе этого года. Как отметил Бектенов, допуск альтернативных поставщиков к оказанию данной услуги открыт на постоянной основе.

"Формирование текущей стоимости верификации - 3932 тенге - осуществляется хозяйствующим субъектом исходя из двух фактических и прогнозируемых затрат, включая оплату доступа к базе GSMA, интеграцию с системами государственных органов, содержание защищенного дата-центра, техническую и пользовательскую поддержку. Аналогичный механизм действует в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане и Турции, а в ряде стран стоимость на подобные услуги превышает 4000 тенге", - сообщил премьер.

Ваш телефон в "сером списке". Что делать?

Некоторым казахстанцам, кто впервые активировали вторую sim-карту или Е-sim на своем устройстве, начали приходить SMS с предупреждением о том, что верификацию необходимо пройти в течение 30 дней, иначе устройство будет заблокировано.

Если владелец игнорирует первое уведомление, начинается обратный отсчёт: каждые несколько дней приходят повторные SMS с напоминанием об оставшемся для верификации сроке.

В компании ATS Mediafon KZ корреспонденту Tengrinews.kz предоставили пошаговую инструкцию на тот случай, если начался обратный отсчёт.

Шаг 1. Войдите в приложение eGov mobile любым удобным способом. В меню выберите сервис "Верификация IMEI" и укажите тип заявки "Верификация 2-го IMEI". Верификация 2-го IMEI возможна только для устройств, ранее легализованных (верифицированных) или активированных в сети по 1-му IMEI и успешно идентифицированных в базе GSMA.

Скриншот приложения eGov mobile

Шаг 2. Ввод и подтверждение данных об устройстве. Укажите сведения: бренд, модель, IMEI 1 (зарегистрированный), IMEI 2 (дополнительный). Проверьте корректность - количество IMEI должно соответствовать данным производителя. Проверить их можно на упаковке устройства или с помощью команды *#06#. Нажмите "Подписать", подтвердите заявку и отслеживайте статус в разделе "Мои заявки".

Скриншот приложения eGov mobile

Напомним: 11 февраля Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) сообщило об обновлении правил регистрации мобильных устройств. В Казахстане введены белый, серый и чёрный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи. В белый список вошли устройства, успешно прошедшие верификацию и внесённые в базу данных. В серый - аппараты, статус которых требует дополнительной проверки, но временно допущенные к работе в сети на срок до 30 дней.

В чёрный список попали устройства с некорректным или изменённым идентификационным кодом, отсутствующим заводским IMEI, либо внесённые в международный черный список GSMA.