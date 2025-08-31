Собираясь на рыбалку, мы прежде всего ориентируемся на погодные условия и рыбьи предпочтения. Но забываем о том, что есть еще и людской фактор, который не менее важен для того, чтобы выезд на водоем стал праздником, а не пыткой.

Когда никто не беспокоит

А кого-то такая рыбалка устраивает

Хамство примитивно, а все примитивное живуче

Признаюсь: я не знаю рыбака, которому на водоеме кто-нибудь хотя бы раз не испортил рыбалку. В нашей с Сабанеем практике таких случаев было множество. Расскажу о недавнем.

Приехали мы на Сулуколь половить карпа (п. Мырзаколь - бывшая Диевка). С вечера присмотрели места, оборудовали их, прикормили. Ночь в машине прошла спокойно, никто не мешал. И это потому, что мы специально остановились подальше от скопления машин на берегу, дабы не повторился тот ночной ужас, в котором пришлось выстоять в прошлом году.

Тогда, объехав озеро слева, мы разбили свой стан почти впритык к лесу. Сначала неподалеку от нас было две машины, к ночи их стало уже десять. Мы это обнаружили, когда около 9 часов вечера выплыли после вечернего клева. Буквально в десяти метрах от нашей машины уже вовсю бурлило застолье с шашлыком, водкой и дешевым музоном из джипа. За двумя сдвинутыми портативными столиками восседала уже изрядно накачанная шумная компания из шести мужиков.

Наскоро перекусив, мы улеглись в машине, пытаясь уснуть. Но тщетно. В 10 метрах алкоголь делал свое дело, увеличивая децибелы застолья. Соседям было не до нас.

Зато нам было до них. Нашей с Сабанеем выдержки хватило на 2 часа. В 12-м часу ночи мы вместе отправились на разборки. На просьбу Сабанея приглушить хотя бы музыку компания отреагировала своеобразно, заплетающимися языками пригласив нас присоединиться. Тут уже я распалилась и использовала прием, который в таких ситуациях работает безотказно. Показала на своем сотовом сделанные заранее фото пьяных физиономий этих туристов и фото номеров их машин. Представившись корреспондентом «НГ», твердо сообщила: «Если вы сейчас же не успокоитесь, все это попадет в прессу». Музыка сразу же была отключена. Ну хотя бы так. Часам к трем ночи водка соседей срубила и только тогда нам удалось пару часов поспать.

В свой недавний приезд сюда в отсутствие соседей мы выспались и в шестом часу утра были уже на веслах. Быстро нашли свое прикормленное место, закинули удочки. Поплавки запрыгали почти сразу, но это были совсем не карповые поклевки. Спустя час, испробовав всяческие карповые уловки, отправились на поиски клева, решив вернуться на первое место через время. Проплыли метров 30 на глубину и тут вдруг увидели, что в нашем прикормленном и оборудованном окне уже кто-то орудует. Пришлось вернуться, чтобы объяснить рейдерам, которые не могли нас не видеть в этом месте, что мы сейчас туда вернемся. А ведь, подплывая, могли бы поинтересоваться: мы совсем уплыли из этого окна или нет. Не поинтересовались.

Мало того, пока мы искали карпа, эта рейдерская лодка с тремя (!) парнями в двухместке нас буквально преследовала, то и дело останавливаясь в 20 метрах. Горе-рыболовы радостно комментировали все, что с ними происходило, они были счастливы и громкоголосы, бурно радовались плотве, которая не давала клевать карпу. А нам с Сабанеем не до смеха: рыбалка, увы, была испорчена.

Ну а что говорить о тех, кто в своих лодках норовит проплыть по твоим поплавкам или кататься вблизи на моторке?

Благородство тоже встречается

Да, встречается, и от этого жизнь краше. Не раз незнакомые люди оставляли нам с Сабанеем перед своим отъездом оставшуюся после рыбалки насадку, прикормку и даже клевое место. Но недавний случай на том же Сулуколе вообще потряс.

Поиски карпа в тот самый день на прикормленных с вечера местах не увенчались успехом. Мы пробовали ловить на разных глубинах, доплыв до пятиметровых и «чистой воды». Тщетно. Поплавки постоянно прыгали, но это была плотва. К двум часам дня мы наконец поняли, что это не наш день, и решили плыть на берег. Рейдеры к этому времени уже от нас отстали и маячили довольно далеко. Сложив снасти, мы уныло двигались к берегу и вдруг увидели рыбака в оранжевом ярком спасательном жилете, удочка которого балансировала, изогнувшись в дугу. «Зацеп», - предположил Сабаней. Но вдруг в руке рыболова блеснул подсак. Мы подплыли к фартовому на безопасное для клева расстояние. «Здравствуйте, как успехи?» - крикнула я. «Потихоньку», - ответил он. А в это время мы увидели, как вытаскивает из воды карпа другой рыбак, который расположился метрах в ста от «оранжевого».

«А как там, где вы плавали?» - поинтересовался везунчик. «Да никак», - честно призналась я. «Вставайте здесь», - и он указал на место. Конечно же, мы не отказались. Место напоминало протоку с редким тростником и глубиной в три метра. Пока мы пришвартовывали лодку, снова разматывали удочки, оба рыболова выудили по карпу. Очевидное невероятное! Рыбины, конечно, попадались не трофейные, за килограмм, но зато был реальный клев. А карповая рыбалка, даже когда клюют упорные бойцы-килограммовики, - это уже праздник!

«Покажите, куда вы будете забрасывать удочки?» - спросил сосед. Я показала. И вдруг вижу, он запуливает в это место свою приманку. Мы с Сабанеем застыли в ступоре: такого рыбацкого жеста от незнакомого человека за всю нашу рыболовную жизнь никогда не было. Самое интересное - после такой привады у меня сразу же последовала поклевка. Карповая! Первая со вчерашнего дня. Поймал своего первого карпа и Сабаней. Чудеса! Судя по размерам, это были рыбины прошлогоднего нереста. А одного после поклевки Сабаней не смог поднять, переломив удочку. Значит, наверняка подходил и трофейный. Стало понятно, что трофеи были рядом. Но ведь у них, как и в людских нормальных семьях, взрослые всегда заботятся о том, чтобы в первую очередь сыты были дети, даже если дети уже совершеннолетние, как наши клевавшие карпы.

Почему карп в тот день проявлялся только в этом месте, для нас с Сабанеем осталось загадкой. В прошлые приезды на Сулуколь такого бесклевья у нас с Сабанеем не было ни разу. Может, «оранжевый» рыбак владел каким-то секретом? Собираясь домой, мы искренне поблагодарили соседа и пожелали, чтобы у него все и всегда было удачно. И не только на рыбалке.

На берегу, кроме нашей, стояла еще одна легковушка. Значит, тот рыболов, который помог поднять нам настроение, приехал позже. А у нас уже заканчивались сутки пребывания здесь.

Клев-инфо

В городских зонах Тобола традиционный набор начала осени: щурогайки под килограмм, подлещики, средних размеров окуньки, живцовая плотва.

На Токтасе (Банновка) на утренней и вечерней зорьках активизируется средних размеров щучка, случается здесь и необыкновенно круглый карась, время от времени клюет линек.

Хороши уловы средних размеров карася на воробьевском пруду и на Сарыколе.

Пока еще не показало свою силу щучье Речное. Но активна щука на Койбагаре (п. Карасу).

Верхний Тобол время от времени обнадеживает хорошими окунем и щукой.

Карася и даже карпа можно еще половить на Русском пруду (п. Садчиковка) и на Мазарево.

Крупного карася можно сейчас поймать на Итсары (п. Абай) и на соседнем Косколе.

Все больше рыболовов в надежде на щуку, окуня, карася отправляется на Убаган.

Из далекого Торгая информация приходит разная: одни рыбацкие десанты довольны своей вылазкой, другие разочарованы.

Фото автора