В Казахстане спрос на говядину может превысить предложение. Потребность есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом. И это на фоне очередного запрета на экспорт живого поголовья, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото Informburo.kz

Владельцы личных подворий или небольших хозяйств сетуют, что содержать скот становится тяжело. Корма дорогие, пасти негде. Приходится сокращать поголовье. Кто-то продает всё и уезжает в город.

"Скота сейчас стало намного меньше, пускают под нож и продают. Крупные хозяйства забрали все земли вокруг. И мы буквально во дворе вынуждены пасти скот", – отметил владелец подворья Акжан Катчибаев.

Отгонять скот на джайляу может не каждый. Для этого нужны пастухи, а они в дефиците. В ассоциации фермеров сообщили, что на сегодня конины на рынке значительно больше и она дешевле, чем говядина, которой мало. К тому же правительство в течение нескольких лет вводило запрет на экспорт скота, пытаясь отрегулировать рынок, отметили животноводы. За это время цены на мясо не поднимались, но стада уменьшились. Фермеры, не видя прибыли, продали маточное поголовье.

"На рынке всё меньше становится выхода телят, бычков. Вот здесь надо более глубоко изучить эту ситуацию Минсельхозу. В корне разобраться по действительно реальной картине по маточному поголовью – где-то есть и приписки, скорее всего. Проанализировать, и тогда получится реальная картина", – отметил руководитель филиала Ассоциации фермеров Казахстана по Абайской области.

По словам Куаныша Сулейменова, необходимо отпустить животноводство "в свободное плавание" – рынок сам отрегулирует. Когда поголовье увеличится, мяса будет в изобилии, фермеры вынужденно снизят цены. По словам фермеров, острого дефицита говядины в стране не будет, но стоимость будет повышаться.

"Все товары дорожают, и зарплата должна повышаться. Сельхозпродукция будет дорожать, потому что себестоимость не выдерживает. Несколько лет подряд была засуха, потом дождливо, экономическая ситуация вот с Россией у нас – все сельхозники в общем в убытке оказались", – сказал заместитель председателя филиала Ассоциации фермеров Казахстана по ВКО Канат Мамбетов.

По его мнению, рынок нужно защищать, но другими методами: необходимо открывать, поддерживать мясокомбинаты, которые будут работать на экспорт.

По данным Минторговли, при недельном росте цен на говядину на 0,8% с начала года совокупное изменение составило 20,2%. Это ниже общемировых темпов роста цен на мясо.

"Казахстанская говядина по-прежнему остаётся конкурентоспособной: средняя цена в стране составляет 3105 тенге за килограмм, что ниже, чем в странах ЕАЭС и Узбекистане. При этом спрос со стороны рынков соседних стран стабильно высокий", – отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.