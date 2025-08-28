Национальный банк Казахстана информирует о принятии законодательных поправок, которые направлены на усиление противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, расширение функционала национального Антифрод-центра, а также упрощение возврата средств пострадавшим от мошеннических действий, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Фото:depositphotos.com/ Johnnyimagine

Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда).

Кроме этого, при национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.

"Для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты", - сообщили в Нацбанке.

Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.

"Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель – создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы", - отметил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов.

Помимо этого, национальный Антифрод-центр интегрирует свои базы с Генеральной прокуратурой, КНБ, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и мобильными операторами.

Следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.

Антифрод-центр Нацбанка — это специальный центр, который помогает бороться с мошенниками, особенно теми, кто крадёт деньги через банковские переводы и платежи. Он был запущен в 2024 году.

В настоящее время к Антифрод-центру Национального банка подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. Зарегистрировано более 80 тысяч инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 миллиардов тенге.