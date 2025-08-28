Стало доброй традицией проведение в Костанае турниров по шашкам, посвященных знаковым датам. Одним из таких тал турнир, посвященный Дню Конституции.

Участники и судья соревнований

Как и предыдущие, турнир проводился в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого.

Борьба длилась более пяти часов и была очень напряженной. Об этом свидетельствует уже то, что грамоты за первое-второе места получили Айдар Бигалиев и Касым Сатубалдин, не только набравшие равное количество очков, но и сыгравшие вничью между собой. Однако при награждении медалями пришлось учитывать уже коэффициент, и здесь вперед вырвался Айдар Бигалиев, получивший в итоге тщательных подсчетов золотую медаль.

Айдар Бигалиев

Касым Сатубалдин

Третьим стал нестареющий Василий Каленский, отставший от лидеров лишь на пол очка.

Четвертым оказался старейший участник Иван Козьма, продемонстрировавший и на этот раз ошеломляющую комбинационную игру.

И это не случайно - Козьма регулярно и с увлечением штудирует книги с шашечными комбинациями.

Достойный результат, несмотря на жесткий регламент, показал и Петр Самойлов. Интересными были партии у Абая Доскенова и Отари Квиквинии. Все упомянутые устойчиво фигурируют в сообщениях о турнирах, потому что являют собой шашечную элиту области, неоднократно участвовавшую в республиканских соревнованиях, а Петр Самойлов успешно выступал и на первенстве мира.

Среди игроков второго эшелона уместно отметить успехи Мурзабаева Баймулды и КОСовца Василия Урожая. Заслуживают благодарности за энтузиазм и другие участники.

Особая же благодарность сотрудникам библиотеки за активную помощь в организации соревнований.

Автор - судья соревнований

Фото предоставлены ОУНБ им. Толстого